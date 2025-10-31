«Φτάνει πια γι’ αυτό το παιδί»: Ένταση στη δίκη για τον βιασμό του 23χρονου

Τέσσερα ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει από την αποκάλυψη μιας υπόθεσης που συγκλόνισε το πανελλήνιο και προκάλεσε φρίκη και αποτροπιασμό. Ο 19χρονος - τότε- Γιάννης, παιδί ΑμεΑ, κατήγγειλε τη σεξουαλική του κακοποίηση όσο ήταν ανήλικος ακόμα από τον ιερέα θείο του, καθώς και άλλα τρία άτομα.

Αποτροπιασμό προκαλεί και το γεγονός, ότι αντίστοιχες καταγγελίες φέρονται να υπήρξαν το 2011, 2013, 2014 και 2017 χωρίς ωστόσο να υπάρξει αποτέλεσμα.

Την Πέμπτη 30/10 ξεκίνησε στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι εντάσεις στη δικαστική αίθουσα ξεκίνησαν από νωρίς.

Χανιά: «Να μην κληθεί για κατάθεση ο Γιάννης»

Η Εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση ζήτησε να μην εμφανιστεί για κατάθεση ο 23 ετών σήμερα Γιάννης. Η πρόταση της αυτή έγινε δεκτή με χειροκρότημα από το ακροατήριο.

«Φτάνει πια γι’ αυτό το παιδί», είπε και ζήτησε να μη συνεχιστούν τα χειροκροτήματα γιατί θα αναγκαστεί να διακόψει τη δίκη. «Εδώ δεν είναι θέατρο, να παίζετε παλαμάκια όταν σας αρέσει κάτι», τόνισε, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Οι δικηγόροι των κατηγορούμενων δεν συμφώνησαν με αυτή την πρόταση, μιας και - όπως λένε - ο Γιάννης πέφτει διαρκώς σε αντιφάσεις με τα λεγόμενά του και η εξέτασή του είναι αναγκαία για την εξέλιξη της δίκης.

Κατά τη διάρκεια της δίκης κατέθεσε η κοινωνική λειτουργός από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι – ομάδα προστασίας ανηλίκων» του δήμου Πλατανιά, η οποία πήγε στο σπίτι που έμενε το παιδί με τον πατέρα του σε χωριό των Βουκολιών, μετά από ανώνυμο τηλεφώνημα κι πραγματοποίησε αυτοψία. Η ίδια περιέγραψε πως αντίκρισε ένα σπίτι βρώμικο, ενώ ο Γιάννης έλειπε από το σπίτι για ώρα. Παρατήρησε ότι κοιμόταν σε κρεβάτι χωρίς στρώμα και παράλληλα ανέφερε πως αν και ήταν ήδη 18 τότε δεν είχε βγάλει ταυτότητα. «Δεν είχε γραφτεί στα μητρώα αρρένων και δεν είχε περάσει από αξιολόγηση για τις ειδικές μαθησιακές του ανάγκες». Οι αποκαλύψεις της δε σταμάτησαν εκεί, αφού όταν ο Γιάννης γύρισε σπίτι είπε στην κοινωνική λειτουργό ότι ο πατέρας του τον κλείδωνε έξω από το σπίτι με αποτέλεσμα εκείνος να τριγυρνά μόνος.

Ο 23χρονος περιέγραψε στη γυναίκα και ένα περιστατικό με τον επονομαζόμενο «Λαλάκη» - ανάμεσα στους κατηγορούμενους της υπόθεσης -. Όπως είπε, τον κάλεσε σπίτι του για να του γράψει ένα cd και τον κλείδωσε μέσα, με σκοπό να τον βιάσει.

Χανιά: Δεν παραδέχονται την ενοχή τους οι κατηγορούμενοι

Ο 70χρονος γείτονας και ο 71χρονος πατέρας του Γιάννη, βασικοί κατηγορούμενοι, αρνούνται τα πάντα. Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό, το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου τους καταδίκασε για τους βιασμούς του ανήλικου ΑμεΑ κατ εξακολούθηση από το 2017 έως το 2021 (τον πρώτο για την πράξη και τον δεύτερο για συνέργεια και παραμέληση ανηλίκου).

Χανιά: Ποιοι είναι οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση βιασμού ΑμεΑ στην Κρήτη

Κατηγορούμενοι στην πολύκροτη υπόθεση είναι:

ένας συνταξιούχος, φίλος του πατέρα του Γιάννη , ο οποίος κατηγορείται για τον κατ’ εξακολούθηση βιασμό του 20 φορές και για τον ομαδικό βιασμό του δύο φορές .

, ο οποίος . O ιερέας και εκπαιδευτικός –θείος του Γιάννη–

Ένας άλλος ιερέας

Ο αδελφός τού ιερέα που είναι ΑμεΑ .

. Ο πατέρας του Γιάννη κατηγορείται για συνέργεια στον κατ’ εξακολούθηση βιασμό του γιου του.

Ο 23χρονος ζει σήμερα σε ασφαλές περιβάλλον, μακριά από την οικογένειά του.