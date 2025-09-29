Kρήτη: Την ενοχή της χήρας του καρδιολόγου πρότεινε ο εισαγγελέας

Επίλογος στον δικαστικό μαραθώνιο για την εν ψυχρώ εκτέλεση γιατρού από τον εραστή της συζύγου του στη Σητεία. Στο επίκεντρο η χήρα του καρδιολόγου, η οποία «παλεύει» να μείνει εκτός φυλακής και κατηγορείται για ηθική αυτουργία με κίνητρο τη μεγάλη περιουσία που θα κληρονομούσε.

Ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή των κατηγορουμένων και η σύζυγος του θύματος αντιμετωπίζει πλέον το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο κελί.

Η περιγραφή του εισαγγελέα παρέπεμπε σε σενάριο ταινίας. Ο άτυχος καρδιολόγος είχε υποψιαστεί την εξωσυζυγική σχέση της γυναίκας του. Όταν της ζήτησε διαζύγιο, εκείνη έβαλε σε εφαρμογή το σχέδιο της εξόντωσης του πατέρα του παιδιού της. Υποσχέθηκε στον εραστή της μια κοινή ζωή γεμάτη χλιδή και τον καθοδήγησε στην εν ψυχρώ δολοφονία του συζύγου της.

Η χήρα κατάφερε μετατροπή κατηγορίας σε απλή συνέργια και αποφυλακίστηκε στο Εφετείο. Όμως η οικογένεια ζήτησε από τον Άρειο Πάγο ακύρωση της απόφασης. Τώρα προσπαθεί ξανά να «σπάσει» τα ισόβια.

«Μου είχε πει ότι θέλει να σκοτώσει τον σύζυγό μου. Δεν πήγα στην αστυνομία να τον καταγγείλω, διότι έτσι θα μάθαιναν όλοι την εξωσυζυγική μου σχέση, εξάλλου δεν τον είχα πιστέψει. Ήταν πολύ νευρικός όταν έπινε. Δεν του είπα ότι ο άντρας μου με κακοποιεί, μόνο ότι δεν περνούσα καλά στον γάμο μου», υποστήριξε η κατηγορούμενη στη δίκη.

Ο κατηγορούμενος αστυνομικός με εμπειρία στις ειδικές αποστολές εκτίει ποινή ισοβίων. Τα είχε πάρει όλα πάνω του.

«Ο γιατρός με είδε στον δρόμο με το αυτοκίνητο και με αναγνώρισε. Φοβήθηκα όχι για μένα, αλλά γιατί είχε στείλει στο παιδί μου απειλητικό μήνυμα. Γι' αυτό τον σκότωσα», είχε υποστηρίξει.

Η περιουσία του θύματος που αγγίζει τα 7.000.000 έχει δεσμευθεί με δικαστική απόφαση, καθώς η οικογένειά του αμφισβητεί την πατρότητα του παιδιού.

