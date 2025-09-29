Kρήτη: Την ενοχή της χήρας του καρδιολόγου πρότεινε ο εισαγγελέας

Κινδυνεύει να επιστρέψει ξανά στη φυλακή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.09.25 , 23:45 Ναταλία Τσαλίκη: Η Φιλοσοφική, ο Γιάννης Μπέζος κι η Κυρία επί των Τιμών
29.09.25 , 23:31 Ορφέας Αυγουστίδης: Τα Φαντάσματα και οι σκέψεις που έκανε μικρός
29.09.25 , 23:25 Καιρός: Εικόνες Από Την Κακοκαιρία Σε Κρήτη - Δυτική Ελλάδα
29.09.25 , 23:16 Οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση προγράμματος της ΕΡΤ
29.09.25 , 23:05 Νετανιάχου - Τραμπ συμφώνησαν για το τέλος του πολέμου στη Γάζα
29.09.25 , 23:05 Φάρμα: Η ομάδα που κέρδισε τη δοκιμασία ασυλίας και τα νεύρα!
29.09.25 , 22:50 Madonna: Αποκάλυψε ότι σκέφτηκε να δώσει τέλος στη ζωή της!
29.09.25 , 22:45 Φάρμα: Η δεύτερη δοκιμασία ασυλίας γίνεται στη λίμνη Λάδωνα!
29.09.25 , 22:15 Άννα Μπεζάν - Δημήτρης Παππάς: Η κόρη τους, Χριστίνα Νεκταρία έγινε τριών!
29.09.25 , 22:07 Kρήτη: Την ενοχή της χήρας του καρδιολόγου πρότεινε ο εισαγγελέας
29.09.25 , 22:05 Φάρμα: Η ανταλλαγή που πρότεινε να κάνει ο Δημήτρης στους «Πράσινους»!
29.09.25 , 21:57 Αμαλία Κωστοπούλου: Ρομαντική βόλτα με σκάφος με τον σύντροφό της
29.09.25 , 21:57 Δημοσκόπηση Alco για τον Alpha: 12,5 μονάδες μπροστά η ΝΔ
29.09.25 , 21:36 Θεσσαλονίκη: 16χρονη έκλεινε ερωτικά ραντεβού για 200 ευρώ - Βίντεο
29.09.25 , 21:35 Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε 8 κιλά αλεύρι;
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Θεσσαλονίκη: 16χρονη έκλεινε ερωτικά ραντεβού για 200 ευρώ - Βίντεο
Το «Πόθεν Έσχες» Κικίλια - Μπαλατσινού: Οι καταθέσεις και τα ακίνητα
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ρομαντική απόδραση στη Βενετία
Νέα απάτη: Προσποιούνται αγοραστές - ενοικιαστές & αδειάζουν λογαριασμούς!
Οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση προγράμματος της ΕΡΤ
Ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης: Οι πρώτες δηλώσεις του μετά το τροχαίο
Απεργία 1/10: Προβλήματα με τις πτήσεις – Τι να κάνετε αν έχετε εισιτήριο
Ηγουμενίτσα: Βίντεο δείχνει την οδηγό να επιταχύνει & να σκοτώνει το παιδί
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Επίλογος στον δικαστικό μαραθώνιο για την εν ψυχρώ εκτέλεση γιατρού από τον εραστή της συζύγου του στη Σητεία. Στο επίκεντρο η χήρα του καρδιολόγου, η οποία «παλεύει» να μείνει εκτός φυλακής και κατηγορείται για ηθική αυτουργία με κίνητρο τη μεγάλη περιουσία που θα κληρονομούσε.

«Eγκατέλειψα το παιδί μου»: Ξανά στη φυλακή η χήρα του καρδιολόγου

Ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή των κατηγορουμένων και η σύζυγος του θύματος αντιμετωπίζει πλέον το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο κελί.

Η περιγραφή του εισαγγελέα παρέπεμπε σε σενάριο ταινίας. Ο άτυχος καρδιολόγος είχε υποψιαστεί την εξωσυζυγική σχέση της γυναίκας του. Όταν της ζήτησε διαζύγιο, εκείνη έβαλε σε εφαρμογή το σχέδιο της εξόντωσης του πατέρα του παιδιού της. Υποσχέθηκε στον εραστή της μια κοινή ζωή γεμάτη χλιδή και τον καθοδήγησε στην εν ψυχρώ δολοφονία του συζύγου της.

Kρήτη: Την ενοχή της χήρας του καρδιολόγου πρότεινε ο εισαγγελέας

Η χήρα κατάφερε μετατροπή κατηγορίας σε απλή συνέργια και αποφυλακίστηκε στο Εφετείο. Όμως η οικογένεια ζήτησε από τον Άρειο Πάγο ακύρωση της απόφασης. Τώρα προσπαθεί ξανά να «σπάσει» τα ισόβια.

«Μου είχε πει ότι θέλει να σκοτώσει τον σύζυγό μου. Δεν πήγα στην αστυνομία να τον καταγγείλω, διότι έτσι θα μάθαιναν όλοι την εξωσυζυγική μου σχέση, εξάλλου δεν τον είχα πιστέψει. Ήταν πολύ νευρικός όταν έπινε. Δεν του είπα ότι ο άντρας μου με κακοποιεί, μόνο ότι δεν περνούσα καλά στον γάμο μου», υποστήριξε η κατηγορούμενη στη δίκη.

Ο κατηγορούμενος αστυνομικός με εμπειρία στις ειδικές αποστολές εκτίει ποινή ισοβίων. Τα είχε πάρει όλα πάνω του.

«Ο γιατρός με είδε στον δρόμο με το αυτοκίνητο και με αναγνώρισε. Φοβήθηκα όχι για μένα, αλλά γιατί είχε στείλει στο παιδί μου απειλητικό μήνυμα. Γι' αυτό τον σκότωσα», είχε υποστηρίξει.

Η περιουσία του θύματος που αγγίζει τα 7.000.000 έχει δεσμευθεί με δικαστική απόφαση, καθώς η οικογένειά του αμφισβητεί την πατρότητα του παιδιού.

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΡΗΤΗ
 |
ΣΗΤΕΙΑ
 |
ΧΗΡΑ
 |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top