Χανιά: Θρήνος στην οικογένεια του 52χρονου - «Ήταν ο καλύτερος πατέρας»

Τι λέει η κόρη του στο Star - Τι θα ισχυριστεί ο 23χρονος δράστης

28.10.25 , 20:25 Χανιά: Θρήνος στην οικογένεια του 52χρονου - «Ήταν ο καλύτερος πατέρας»
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Γωγώ Αποστολάκη - Άννα Σταματιάδου, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο 23χρονος που δολοφόνησε τον θείο του σε κρητικό γλέντι στο Έλος Κισσάμου, οδηγήθηκε σήμερα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στον εισαγγελέα, ενώ συγγενείς και φίλοι είπαν το «τελευταίο αντίο» στο θύμα. Κάτοικοι της περιοχής φοβούνται νέα βεντέτα.

Νεκρός 52χρονος από πυροβολισμούς σε πανηγύρι στην Κίσσαμο Χανίων 

Με σκυμμένο το κεφάλι, με κουκούλα και αλεξίσφαιρο γιλέκο, ο 23χρονος οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων. Δεν είπε κουβέντα στους δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους του 23χρονου, ο εντολέας τους είναι «συγκλονισμένος και μετανιωμένος».

Τι θα ισχυριστεί στις αρχές ο 23χρονος για το φονικό

Ο 23χρονος κτηνοτρόφος θα περιγράψει στις αρχές όσα έγιναν στο «ματωμένο» γλέντι. Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, θα ισχυριστεί ότι με τον θείο του είχαν χρόνια διαφορές. 

«Με έβριζε ο 52χρονος εκείνη τη νύχτα. Επιχείρησε κάτι να βγάλει με το δεξί του χέρι. Φοβήθηκα, πυροβόλησα και στη συνέχεια πανικοβλημένος κρύφτηκα. Υπήρξαν διαφορές μεταξύ μας και πολλά περιστατικά. Μετανιώνω για ό,τι έγινε» αναμένεται να ισχυριστεί ο κατηγορούμενος.

Ο 23χρονος που δολοφόνησε τον θείο του σε κρητικό γλέντι στο Έλος Κισσάμου,

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον κ. Απόστολο Λύτρα που είναι εκ των δικηγόρων του 23χρονου, ο εντολέας του είχε δεχθεί επίθεση από το 52χρονο θύμα στο παρελθόν. 

«Τον συγκεκριμένο άνθρωπο τον φοβόταν, υπήρχαν, λέει, και παλιότερα περιστατικά που του είχε επιτεθεί και σε αυτόν και στον αδελφό του», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Λύτρας.

Θρήνος στην οικογένεια του 52χρονου θύματος - Τι λέει η κόρη του στο Star

Η οικογένεια του 52χρονου θύματος θρηνεί.

«Είχα τον καλύτερο πατέρα του κόσμου. Ήταν αγαπητός σε όλους, δεν είχε πειραξει ποτέ κανέναν κι ειδικά σε αυτή την οικογένεια. Ήταν ο καλύτερος», λέει η κόρη του θύματος.

Ο 23χρονος που δολοφόνησε τον θείο του σε κρητικό γλέντι στο Έλος Κισσάμου, οδηγήθηκε σήμερα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στον εισαγγελέα

Η τραγωδία έχει βυθίσει το Έλος Κισσάμου στο πένθος. Κάτοικοι στην περιοχή φοβούνται νέα βεντέτα. 

Θύτης και θύμα πάντως ήταν γνώριμοι στις αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, είχαν απασχολήσει για οπλοφορία και οπλοχρησία. Μάλιστα ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε αυτοτραυματιστεί.

Ερωτήματα για το πού κρυβόταν ο δράστης για 19 ώρες

Το ερώτημα είναι πού κρυβόταν ο δράστης όλο το διάστημα πριν παραδοθεί. Επί 19 ολόκληρες ώρες ο δράστης ήταν εξαφανισμένος, ανέφερε στο ρεπορτάζ της η Γωγώ Αποστολάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Ο 23χρονος, εκμεταλλευόμενος τον πανικό μετά τους πυροβολισμούς, «τρύπωσε» στο πλήθος και μαζί με στενό συγγενικό του πρόσωπο, φαίνεται πως μπήκαν σε ένα αυτοκίνητο και έφυγαν από το χωριό.

Χανιά: Θρήνος στην οικογένεια του 52χρονου - «Ήταν ο καλύτερος πατέρας» 

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε αμέσως και άρχισε να «χτενίζει» την περιοχή. Ο 23χρονος, λοιπόν, ξέρουμε ότι φτάνει στο Ελαφονήσι, 20 χιλιόμετρα μακριά απο το σημείο της δολοφονίας. Κι αυτό το ξέρουμε καθώς αυτό το σημείο υπέδειξε ο ίδιος στους αστυνομικούς όταν τον ρώτησαν πού άφησε το όπλο του εγκλήματος, τόνισε η Γωγώ Αποστολάκη.

Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι τι έκανε όλες αυτές τις 19 ώρες. Παρέμεινε μόνος στο Ελαφονήσι;  Με ποιους και πώς επικοινωνούσε; Άλλαξε τοποθεσία και κρυψώνα όλο αυτό το διάστημα; Ήταν κάποιος μαζί του και τις 19 ώρες; Και το τελευταίο ερωτημα, είναι πώς από το Ελαφονήσι, βρέθηκε στα Χανιά για να παραδοθεί και δεν μιλάμε για μια μικρή απόσταση... 

Στο μεταξύ, στο χωριό, οι φόβοι για αντεκδίκηση μεγαλώνουν. Η αστυνομία λαμβάνει μέτρα για να αποφύγει συνάντηση των δύο οικογενειών, γι' αυτό και την ώρα της κηδείας του 52χρονου, οι αρχές αποφάσισαν να μεταφέρουν τον δράστη στον εισαγγελέα. 
ΧΑΝΙΑ
 |
ΚΡΗΤΗ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΚΙΣΣΑΜΟΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
