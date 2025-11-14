Κύκλωμα δήλωνε «μαϊμού» κλοπές αυτοκινήτων για να παίρνει αποζημιώσεις!

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που εμπλέκεται σε κλοπές και πλαστογραφίες αυτοκινήτων, απάτες με ψευδείς δηλώσεις κλοπών για την είσπραξη ασφαλιστικών αποζημιώσεων και λαθρεμπόριο οχημάτων με πλαστά έγγραφα ταξινόμησης, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 10 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, σε Νέα Μάκρη, Αχαρνές, Άνω Λιόσια, Κυψέλη, Κολωνό και Τύρναβο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ενώ για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης καίρια ήταν η συμβολή του Τμήματος Εργαστηρίων Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων της Υποδιεύθυνσης Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές, απάτες, πλαστογραφίες, υπεξαιρέσεις, τετελεσμένες και απόπειρες αυτών, κατά συναυτουργία, κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, που το συνολικό όφελός τους ξεπερνά τα 120.000 ευρώ, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών του Εθνικού Τελωνιακού Κώδικα, του νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και του νόμου περί όπλων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 28 άτομα, τα οποία φέρεται να είχαν υποβοηθητικό ρόλο στην οργάνωση.

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, εκμεταλλευόμενα «κενό» στη διαδικασία τεχνικού ελέγχου οχημάτων που εισάγονται από το εξωτερικό, προχωρούσαν στην κατάρτιση πλαστών τιμολογίων αγοράς και πλαστών αδειών κυκλοφορίας ξένων Αρχών. Με αυτά τα έγγραφα ταξινομούσαν τα οχήματα στην Ελλάδα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούσαν τα συνοδευτικά έγγραφα, ώστε στη συνέχεια να αφαιρέσουν όχημα ίδιου τύπου, μοντέλου και χρώματος.

Για την αφαίρεση των οχημάτων, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν τεχνικά μέσα και στη συνέχεια προέβαιναν σε αλλοίωση των αριθμών πλαισίου και κινητήρα, ώστε αυτά να εμφανίζονται ως νόμιμα ταξινομημένα. Στη συνέχεια, τα διέθεταν προς πώληση μέσω διαδικτυακών πλατφορμών ή τα μεταβίβαζαν σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία ακολούθως δήλωναν ψευδώς κλοπή για να εισπράξουν αποζημιώσεις από ασφαλιστικές εταιρείες.

Μάλιστα, για τη νομιμοποίηση της δράσης τους είχαν ιδρύσει εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων-«φάντασμα», μέσω της οποίας από το 2022 έως σήμερα είχαν ταξινομηθεί συνολικά 33 οχήματα, χρησιμοποιώντας ως διαχειριστές και «μπροστινούς» άτομα που αγνοούσαν τη δραστηριότητα και λάμβαναν συμβολικές αμοιβές.

Παράλληλα, μίσθωναν οχήματα από εταιρεία μακροχρόνιας μίσθωσης και λίγες ημέρες αργότερα δήλωναν ψευδώς την κλοπή τους, παραδίδοντας τα οχήματα στην οργάνωση για περαιτέρω διάθεση. Η ζημία που προκάλεσαν στην εν λόγω εταιρεία εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.

Η ιεραρχία μέσα στην εγκληματική οργάνωση και ο ρόλος των δραστών

Για να πετύχει τον σκοπό της, η οργάνωση διέθετε δομημένη ιεραρχία και κατανομή ρόλων, ως εξής:

- Ένας 52χρονος είχε τον καθοδηγητικό ρόλο, αναλαμβάνοντας τη σύνταξη των πλαστών εγγράφων και τον συντονισμό των ενεργειών της οργάνωσης.

- Μία 35χρονη εντόπιζε τα άτομα που θα χρησιμοποιούνταν ως «μπροστινοί» και μεριμνούσε για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων μέσω επιχειρήσεων που φαινομενικά λειτουργούσαν νόμιμα.

- Ένας 44χρονος και μία 34χρονη είχαν την ευθύνη για την πώληση των κλεμμένων και πλαστογραφημένων οχημάτων, καθοδηγώντας τους «μπροστινούς» στις ψευδείς δηλώσεις κλοπών.

- Ένας 50χρονος ενεργούσε ως λογιστής της οργάνωσης, διαχειριζόταν τα οικονομικά και φρόντιζε για τη δημιουργία και διαχείριση της εικονικής εταιρείας από 53χρονο και 25χρονο.

Οι έρευνες και οι κατασχέσεις

Συνολικά, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες και χώρο στάθμευσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 73.330 ευρώ, 25 πακέτα τσιγάρων, χωρίς ειδική ταινία φορολογικής κατανάλωσης, 2 δίκυκλες μοτοσυκλέτες, πιστόλι με γεμιστήρα και 3 πιθανόν αβολίδωτα φυσίγγια, πλήθος κινητών τηλεφώνων, πλήθος αδειών κυκλοφορίας οχημάτων, πλήθος κλειδιών αυτοκινήτων, πλήθος τιμολογίων, πλήθος σπρέι πιπεριού και αεροβόλο πιστόλι αερίου.

Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές και πλαστογραφίες αυτοκινήτων / Βίντεο: ΕΛ.ΑΣ.

Επίσης, κατασχέθηκαν συνολικά 13 οχήματα και μία μοτοσυκλέτα, τα οποία θα εξεταστούν προκειμένου να διαπιστωθεί το νόμιμο της προέλευσής τους. Παράλληλα, στο πλαίσιο της επιχείρησης, προσήχθησαν και εξετάστηκαν άτομα που φέρεται να ενήργησαν μεμονωμένα και κατά περίπτωση, εκτός του βασικού πυρήνα της εγκληματικής οργάνωσης.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα και προανάκριση προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης, ενεργώντας με παρόμοια μεθοδολογία και διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, έχουν διαπράξει συνολικά 16 κλοπές αυτοκινήτων, 13 ψευδείς δηλώσεις κλοπών οχημάτων με σκοπό την είσπραξη ασφαλιστικών αποζημιώσεων, 9 υπεξαιρέσεις ενοικιαζόμενων οχημάτων και 5 περιπτώσεις λαθρεμπορίας πλαστογραφημένων οχημάτων μέσω χρήσης πλαστών εγγράφων εισαγωγής και ταξινόμησης.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρεμφερή και έτερα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ ένας συλληφθείς, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για κακουργηματικές απάτες και πλαστογραφίες, θα οδηγηθεί και στον εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών.

Τέλος, από την ΕΛΑΣ επισημαίνεται ότι συνεχίζεται η έρευνα προκειμένου να εξακριβωθεί το πλήρες εύρος δράσης της εγκληματικής οργάνωσης καθώς και οι διασυνδέσεις των μελών της με άτομα που διευκόλυναν την παράνομη δραστηριότητά τους.