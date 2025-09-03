Μαφία Κρήτης: Διάλογοι - ντοκουμέντο για πωλήσεις όπλων και ναρκωτικών

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Κρήτης καθώς υπήρξε εντολή για δέσμευση της περιουσίας όλων των εμπλεκόμενων, οι οποίοι αύριο θα ξεκινήσουν να απολογούνται στον ανακριτή. Το Star αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές με διαλόγους - ντοκουμέντα που είχαν τα μέλη της συμμορίας που πουλούσαν όπλα και ναρκωτικά απροκάλυπτα. Μάλιστα, προκείμενου να βγάλουν χρήματα δεν δίσταζαν να απλώσουν χέρι και στις οικονομίες μιας καθαρίστριας.

Με εντολή του επικεφαλής της Aρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, όπως και η κινητή και ακίνητη περιουσία όλων των εμπλεκομένων στο κύκλωμα της Κρήτης. Παράλληλα η αρχή έρευνα ίχνη τραπεζικών λογαριασμών και στο εξωτερικό.

«Tο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένονται και εξελίξεις από την δεύτερη δικογραφία η οποία σχηματίστηκε από τους αστυνομικούς από την οποία δεν αποκλείεται να προκύψουν και εντάλματα σύλληψης» δήλωσε στο Star η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Μαφία Κρήτης: Ποιοι κινούσαν τα νήματα στο κύκλωμα ναρκωτικών

Το Star αποκαλύπτει τα τέσσερα πρόσωπα της Μαφίας της Κρήτης που είχαν αναλάβει τη διαχείριση στη διακίνηση ναρκωτικών. Ήταν οι έμπιστοι του κυκλώματος, τρεις άνδρες και μια γυναίκα. Ο «Αυστραλός», ο «Μικρός», η «Άντζελα» και ο «Στρατηγός». έδιναν την καθοδήγηση σε 48 ντίλερ που γέμιζαν με ναρκωτικά πολυσύχναστα σημεία του νησιού πουλώντας κυρίως σε τουρίστες.

Αποκαλυπτικοί διάλογοι: «Ξέπλεναν» χρήματα πληρώνοντας λογαριασμούς

Πάνω από 500.000 ευρώ ήταν οι πωλήσεις κοκαΐνης και κάνναβης. Φρόντιζαν να πληρώνουν με αυτά πάγιους λογαριασμούς για να «ξεπλένουν» μέρος των εσόδων.

Οι διάλογοι είναι αποκαλυπτικοί

«Άντζελα»: Ναι, τα είδα τι θες να πάρω;

«Στρατηγός»: Όχι, δύο δεν είναι;

«Άντζελα»: Ναι.

«Στρατηγός»: Τέλος. Ναι, ναι, πάρε τα από εκεί. Έλα να σου πω, βάλτα στο... άνοιξε την ντουλάπα μου θα δεις κάτι πράσινα και βάλε τα εκεί τα «κλειδιά». Θα σου κάνει μεταφορά και θα βάλει 150 Ευρώ, εντάξει;

«Άντζελα»: Μπράβο. Ναι, για να πληρώσω το ρεύμα.

Η συμβουλή των αρχηγών στους ντίλερ: «Να έχετε πάντα πάνω σας κάνναβη».

Διάλογοι των μελών της Μαφίας της Κρήτης

Μια από τις σημαντικές συμβουλές που έδιναν οι τέσσερεις στους δεκάδες ντίλερ αφορούσε την πιθανή σύλληψη τους: «Θα έχετε πάντα πάνω σας μια μικρή δόση κάνναβης. Αν σας πιάσουν, να πείτε ότι είναι για χρήση. έτσι γλιτώνετε κατοχή σκληρών ναρκωτικών»!

«Πέρα από την διακίνηση ναρκωτικών και παράνομου εμπορίου όπλων διαπιστώθηκαν και άλλες παράνομες δραστηριότητες ακόμη και εξυπηρέτησης με σκοπό να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος με μικρότερα ποσά» τόνισε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κ. Δημογλίδου στο Star.

Μαφία Κρήτης: Έπαιρναν λεφτά ακόμη και από καθαρίστριες

Τα μέλη του κυκλώματος προσπάθησαν να «βάλουν χέρι» ακόμη και στις οικονομίες μιας καθαρίστριας: Ζητούσαν 15.000 ευρώ για να μην διαγραφεί από το Πανεπιστήμιο η κόρη της! Αποκαλυπτικά είναι όσα κατέγραψε ο «κοριός» της Αστυνομίας.

Ο διάλογος μέλους της Μαφίας της Κρήτης με καθαρίστρια

Κατηγορούμενος: Είναι Χανιά…δηλαδή Χανιά ψάχνουμε να βρούμε;

Καθαρίστρια: Όχι στο Ηράκλειο. Έχεις κάνα κονέ εσύ εκεί;

Κατηγορούμενος: Βρε θα μιλήσω πάνω με υπουργείο εγώ άστο, για λέγε μου.

Καθαρίστρια: Χρωστάει περίπου δέκα μαθήματα.

Κατηγορούμενος: Ναι...

Καθαρίστρια: Και θέλω να πάρει το πτυχίο…εγώ μπορώ να δώσω μέχρι 10 – 15 χιλιάρικα.

Άρπαξαν τις οικονομίας καθαρίστριας με την υπόσχεση ότι θα δώσουν ...πτυχίο στην κόρη της!

Όπως αποκαλύπτει το Star, το μέλος της «Κρητικής Μαφίας» καταφέρνει να αρπάξει από τη γυναίκα 5.000 ευρώ με την υπόσχεση πτυχίου, αν και η μεσολάβηση του με «παράγοντες» θα είχε πιθανότητες να είναι αποτελεσματική κατά 50%.

Στο στόχαστρο του κυκλώματος ο Δήμαρχος Χανίων

Ακόμη και ο Δήμαρχο Χανίων είχε μπει στο στόχαστρο των αρχηγών της οργάνωσης. Μέλος του κυκλώματος φέρεται να ήθελε να νοικιάσει το ακίνητό του πάνω από 16.000 ευρώ το μήνα σε ψυχιατρική δομή του Δήμου Χανίων.

«Ουδέποτε συνεργάστηκα μαζί τους. Η συνομιλία που είχα με κάποιο φερόμενο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης ήταν έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη και να αποφύγω κάθε συνέχεια στην υπόθεση» δήλωσε ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης

«Ουδεμία εμπλοκή ή συμμετοχή είχε ο Δήμαρχος Χανίων στο κύκλωμα» διευκρινίζει η ΕΛ.ΑΣ. σε ανακοίνωσή της.



Θα σας αποκαλύψουμε τώρα πώς γέμιζε τα ταμεία της η εγκληματική οργάνωση της Κρήτης. Οι μαφιόζοι πουλούσαν καλάσνικοφ, στέλνοντας ακόμα και φωτογραφίες στους ενδιαφερόμενους σαν να ήταν ρούχα ή παπούτσια. Η Κατερίνα Μαστραντωνάκη είναι μαζί μας με στοιχεία που σοκάρουν.

Πράγματι, Σπύρο, οι φωτογραφίες των όπλων και των πυρομαχικών συνοδεύονταν από κωδικές ονομασίες, όπως “προσκλητήρια”, “κουφέτα”. Όταν αναφέρονταν σε καλάσνικοφ με κοντό κοντάκι έγραφαν “Νάνος”, “Βούλγαρος”. Το σούπερ μάρκετ όπλων είχε απ’ όλα: πιστόλια, περίστροφα διαφόρων διαμετρημάτων, καθώς και στρατιωτικά τυφέκια και πολυβόλα. Οι προμηθευτές έστελναν φωτογραφίες με τα όπλα και τις τιμές στους ενδιαφερόμενους αγοραστές. Οι τιμές κυμαίνονταν στις 3.000 ευρώ για πιστόλια και 6.000 με 7.000 για τα καλάσνικοφ. Πολλά απ’ αυτά μάλιστα ανήκουν σε ηλικιωμένους και τα έχουν δώσει στο κύκλωμα για να βρεθεί αγοραστής. Να πούμε τέλος ότι η υποομάδα που ασχολείτο με τα όπλα ήταν πιο κλειστή και δεν ξεπερνούσε τα 10 άτομα.

Μαφία Κρήτης: Έκανε δειγματισμό πιστολιών και Καλάσνικοφ

Το Star αποκάλυψε και πώς γέμιζε τα ταμεία της η εγκληματική οργάνωση της Κρήτης από τις πωλήσεις Καλάσνικοφ, για τα οποία έστελναν ακόμα και… φωτογραφίες στους ενδιαφερόμενους, σαν να ήταν ρούχα ή παπούτσια!

Οι φωτογραφίες των όπλων και των πυρομαχικών συνοδεύονταν από κώδικές ονομασίες, όπως «προσκλητήρια», «κουφέτα». Όταν αναφέρονταν σε Καλάσνικοφ με κοντό κοντάκι έγραφαν «Νάνος», «Βούλγαρος».

Το σούπερ μάρκετ όπλων είχε απ’ όλα: πιστόλια, περίστροφα διαφόρων διαμετρημάτων, καθώς και στρατιωτικά τυφέκια και πολυβόλα. Οι προμηθευτές έστελναν φωτογραφίες με τα όπλα και τις τιμές στους ενδιαφερόμενους αγοραστές. Οι τιμές κυμαίνονταν στις 3.000 ευρώ για πιστόλια και 6.000 με 7.000 ευρώ για τα Καλάσνικοφ. Πολλά απ’ αυτά μάλιστα ανήκουν σε ηλικιωμένους που τα είχαν δώσει στο κύκλωμα για να βρεθεί αγοραστής. Η υποομάδα που ασχολείτο με τα όπλα ήταν πιο κλειστή και δεν ξεπερνούσε τα 10 άτομα.

