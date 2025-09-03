Μαφία Κρήτης: Δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί των εμπλεκόμενων

Πιθανές και νέες συλλήψεις

Ελλαδα
Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχουν μπει όλες οι κινήσεις λογαριασμών καθώς και η ακίνητη περιουσία των προσώπων που ελέγχονται ποινικά από τη Δικαιοσύνη για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Κρήτης

Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκόμενων στη μαφία της Κρήτης - Eurokinissi

Ήδη, με παρέμβαση του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής επίτιμου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί, καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση. 

Κρητική Μαφία: Ετοιμάζονταν να ανατινάξουν γνωστό δικηγόρο με βόμβα!

Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως ήδη έχουν εντοπιστεί ίχνη κίνησης λογαριασμών και στο εξωτερικό. Για το λόγο αυτό εφόσον χρειαστεί δεν αποκλείεται να ζητηθεί η συνδρομή αρμόδιων αρχών του εξωτερικού.

Από την έρευνα έχουν διαπιστωθεί κινήσεις λογαριασμών και στο εξωτερικό - Intimenews

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας τα όποια στοιχεία εντοπίσει η Αρχή θα τα διαβιβάσει και στις δικαστικές αρχές που ερευνούν την υπόθεση.

Μαφία της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» & τα 5.800 deals

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 48 συλλήψεις μελών της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη που κατηγορούνται για διακίνηση και εμπόριο ναρκωτικών, διακίνηση όπλων και εκβιασμούς. Αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης θεωρούνται δύο αδέλφια.

Τα μέλη της μαφίας της Κρήτης κατηγορούνται μεταξύ άλλων για διακίνηση όπλων - Eurokinissi

Πώς «ξεσκεπάστηκε» η μαφία στην Κρήτη: Μέχρι και κληρικός στο κύκλωμα

Όπως είπε η εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου ενδεχομένως να γίνουν και νέες συλλήψεις για την υπόθεση.
 

ΚΡΗΤΗ
 |
ΜΑΦΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 |
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
 |
ΟΠΛΑ
