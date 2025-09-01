Πώς «ξεσκεπάστηκε» η μαφία στην Κρήτη: Μέχρι και κληρικός στο κύκλωμα

Ο ενδελεχής έλεγχος στα κινητά τηλέφωνα κακοποιών που συνελήφθησαν λίγες ημέρες μετά την άφιξή τους στην Κρήτη, άρχισε να αποκαλύπτει σταδιακά το εύρος της δράσης μιας εγκληματικής οργάνωσης, στην οποία φέρονται να συμμετείχαν και εν ενεργεία αστυνομικοί αλλά και στρατιωτικοί.

Η εντολή για τον συγκεκριμένο έλεγχο δόθηκε από τον αστυνομικό διευθυντή και τον διοικητή της Ασφάλειας Χανίων, οι οποίοι είχαν μετατεθεί από την Αθήνα στο νησί undercover πριν περίπου δεκαοκτώ μήνες και δούλευαν στην εστίαση.

Η μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ, που ξεκίνησε την Κυριακή (31/8) σε Χανιά και Ρέθυμνο, έφερε στο φως πως η οργάνωση δραστηριοποιούνταν σε εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, σε εκβιασμούς αλλά και σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι στρατιωτικοί που συμμετείχαν, όταν δε διέθεταν τα απαραίτητα χρήματα για την αγορά ναρκωτικών, προχωρούσαν σε κλοπές καυσίμων από στρατιωτικές μονάδες.

Μέχρι τώρα έχουν γίνει περισσότερες από 48 συλλήψεις μελών της σπείρας, ενώ έχουν κατασχεθεί μεγάλες ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, πυροβόλα όπλα, πολεμικά τυφέκια, καθώς και οχήματα.

Μαφία της Κρήτης: Κληρικός ανάμεσα στα πρόσωπα - κλειδιά της οργάνωσης

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως, καθώς μεταξύ των πρωταγωνιστών της εγκληματικής οργάνωσης εντοπίζεται και ένας κληρικός. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ. από τις νόμιμες συνακροάσεις, ο συγκεκριμένος ιερωμένος φέρεται να εκβίαζε άλλους κληρικούς, λειτουργώντας ως «εντολοδόχος» της μαφίας.

Μάλιστα, φαίνεται πως υπήρξε συντονισμένη προσπάθεια να αποκτηθεί έλεγχος σε καίριες θέσεις της εκκλησιαστικής ιεραρχίας στην Κρήτη, με απώτερο σκοπό την αξιοποίηση της τεράστιας περιουσίας της Εκκλησίας.

Κι όμως, αυτή η πρακτική αποτελεί μόνο ένα κομμάτι της πολύπλευρης δράσης του κυκλώματος, που σύμφωνα με τις αρχές είχε καταφέρει να ελέγχει σχεδόν όλο το νησί στον τομέα της διακίνησης ναρκωτικών και όπλων. Ανάμεσα στους τουλάχιστον 48 συλληφθέντες βρίσκονται γνωστά ονόματα του ποινικού κόσμου, ακόμη και ένας κρατούμενος για άλλες σοβαρές υποθέσεις, ο οποίος θεωρείται από τους πλέον επικίνδυνους του υποκόσμου.

Μαφία της Κρήτης: Μεγίστης σημασίας η συνεισφορά των δύο αστυνομικών που λειτούργησαν undercover

Η συμβολή των δύο αστυνομικών, που βρέθηκαν στην Κρήτη με αφορμή εποχική εργασία, αποδείχθηκε καθοριστική και είναι βέβαιο πως θα καταγραφεί στη σύγχρονη αστυνομική ιστορία του νησιού.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίστηκαν αδιάκοπα και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ιδιαίτερα, πραγματοποιήθηκαν έφοδοι σε τέσσερα κελιά των φυλακών της Αγιάς, όπου κρατούνταν ήδη μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, με στόχο τον εντοπισμό κινητών τηλεφώνων και άλλων μέσων επικοινωνίας που χρησιμοποιούσαν για τον συντονισμό της δράσης τους.