Κύκλωμα Κρήτη: Στρατιωτικοί, αστυνομικοί και επιχειρηματίες οι συλληφθέντες

Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη. Μέχρι στιγμής φαίνεται πως έχουν γίνει 48 συλλήψεις από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων για κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά και όπλα ενώ φέρεται να συμμετείχε και σε υποθέσεις εκβιασμών.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι κι ένας αστυνομικός από το Ρέθυμνο, αλλά και δυο στρατιωτικοί, ο ένας του πολεμικού ναυτικού και ο άλλος της πολεμικής αεροπορίας.

Οι έρευνες στα σπίτια των εμπλεκόμενων γίνονται παρουσία 8 εισαγγελικών λειτουργών στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου.

Ανάμεσα στα όσα έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί μέχρι στιγμής περιλαμβάνονται ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, μολονότι τα ακριβή μεγέθη δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν πολεμικά τυφέκια, πιστόλια και οχήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star και του δημοσιογράφου Αλέξανδρου Γύγου, το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται πριν από ένα χρόνο.

Ένας εκρηκτικός μηχανισμός είχε μπει σε σπίτι αστυνομικού στα Χανιά. Τότε άρχισαν έρευνες για να δουν ποιος ευθύνεται για το χτύπημα και οδηγήθηκαν σε κακοποιό που είχε συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών και ήταν μέσα στη φυλακή.

Ο αστυνομικός που είχε δεχθεί τον χτύπημα συμμετείχε στην τότε σύλληψη.

Ψάχνοντας λοιπόν αυτή την υπόθεση, από τις επανασυνδέσεις, βρέθηκαν στην αποκάλυψη της νέας εγκληματικής οργάνωσης που ένα χρόνο μετά κατάφεραν οι αστυνομικοί να δέσουν και σήμερα να προχωρήσουν σε δεκάδες συλλήψεις.

