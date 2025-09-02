Κρητική Μαφία: Ετοιμάζονταν να ανατινάξουν γνωστό δικηγόρο με βόμβα!

Ο διάλογος που κατέγραψε ο κοριός - Το ρεπορτάζ της Κατερίνας Μαστραντωνάκη

Ελλαδα
Αποκαλυπτικές φωτογραφίες και διαλόγους από τη μαφία της Κρήτης έφερε στο φως το Star. Τα μέλη της μαφίας δεν πουλούσαν μόνο όπλα και ναρκωτικά απροκάλυπτα, αλλά απειλούσαν να βγάλουν από τη μέση όποιον στεκόταν εμπόδιο στα σχέδιά τους.

Μαφία της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» & τα 5.800 deals

Οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν πως οι αρχές κατάφεραν να αποτρέψουν στο παρά πέντε αιματηρό χτύπημα με βόμβα. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο μπαίνουν και άλλοι αστυνομικοί, που φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο, ανοίγοντας «πόρτες» στις βρόμικες δουλειές της εγκληματικής οργάνωσης.

Ποιοι είναι οι αρχηγοί της Κρητικής Μαφίας

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Μαστραντωνάκη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, τέσσερις αστυνομικοί βρίσκονται πλέον στο στόχαστρο της Ασφάλειας Χανίων, καθώς εντοπίστηκαν ύποπτες συναλλαγές τους με μέλη της λεγόμενης «κρητικής μαφίας».

Οι ίδιοι εμφανίζονται να είχαν στενές επαφές και ιδιαίτερες σχέσεις με το κύκλωμα. Αν και μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι παράνομο, όπως στην περίπτωση του αστυνομικού που συνελήφθη, οι επαφές τους θα εξεταστούν εξονυχιστικά στη συνέχεια.

Το πιο ανησυχητικό είναι πως την τελευταία στιγμή απετράπη βομβιστική επίθεση σε βάρος δικηγόρου ενός από τα βαποράκια, το οποίο μπήκε στη φυλακή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είχαν ετοιμάσει τη βόμβα και απλά ψάχνανε το άτομο, το οποίο θα πήγαινε να την τοποθετήσει. 

Κρητική Μαφία: Ήθελαν να ανατινάξουν με βόμβα δικηγόρο

Οι έρευνες ξεκίνησαν «από χαμηλά», με συλλήψεις μικρών μελών, τα λεγόμενα «βαποράκια» και κατέληξαν να ξεσκεπάζουν τα ηγετικά στελέχη, τους πραγματικούς «εγκέφαλους» που κινούσαν τα νήματα. 

Μαφία της Κρήτης: Οι συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ.

Ο κοριός της Αστυνομίας κατέγραψε εκατοντάδες τηλεφωνικές συνομιλίες, σε μια εκ των οποίων, όπως παρουσιάζεται παρακάτω, ξεκαθάριζαν τη δράση τους: 

Πελάτης: Μια ομελέτα, μια χωριάτικη, μια μπύρα…

Μέλος συμμορίας: Τι; Δεν καταλαβαίνω τις μαλ...., εγώ δεν είμαι εστιατόριο αδερφέ, ναρκωτικά πουλάμε εδώ πέρα. Τι μου λες... Και μόνο πρέζα εεε, μόνο κόκα... 

Σε άλλον διάλογο, ένας πελάτης ζητά με τρόπο να πληρώσει:

Πελάτης: Σου στέλνω τα 100 στην καρτα της Α..., τα άλλα 100, τα υπόλοιπα, θα στα δώσω μετρητά.
Αρχηγός συμμορίας: Μη λες τίποτα από δω, τα λέμε, φιλιά.

Τα μέλη χρησιμοποιούσαν «κωδικούς» για ναρκωτικά, όπως:

  • «Πέντε ζευγάρια παπούτσια» = πέντε δόσεις
  • «Βαράκια» = ποσότητες ηρωίνης

Η συμμορία είχε στήσει ολόκληρο δίκτυο. Street dealers μοίραζαν δόσεις σε πιάτσες της Κρήτης, κυρίως σε τουριστικές περιοχές.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο φαίνονται μέλη της οργάνωσης να δοκιμάζουν όπλα που διέθεταν μέσω διαδικτύου και να μοιράζουν δόσεις σε τοξικομανείς σε πλατεία.

Κρητική Μαφία

Μαφία Κρήτης

Κρητική Μαφία: Ετοιμάζονταν να ανατινάξουν γνωστό δικηγόρο με βόμβα!

Δείτε στο ρεπορτάζ του Star βίντεο από τη δράση της κρητικής μαφίας, αλλά και αποσπάσματα από τους διαλόγους που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ.

Κρητική Μαφία: «Δεν εμπλέκεται ο δήμαρχος Χανίων»

Διευκρινίσεις για την υπόθεση έκανε Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων, ξεκαθαρίζοντας σε σχετική ανακοίνωση ότι ο δήμαρχος δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας:

Ακολουθεί η ανακοίνωση: 

«Αναφορικά με δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας και σχετίζονται με τη δικαστική διερεύνηση υπόθεσης εγκληματικής οργάνωσης στην περιοχή των Χανίων, από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

  • Από τα στοιχεία της σχηματισθείσας δικογραφίας προκύπτει με σαφήνεια ότι ο Δήμαρχος Χανίων ουδεμία εμπλοκή ή συμμετοχή είχε στην υπόθεση.
  • Αντιθέτως, καταγράφεται απόπειρα επηρεασμού του από μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, την οποία ο ίδιος απέρριψε, αποφεύγοντας οποιαδήποτε περαιτέρω επικοινωνία και ενέργεια.
  • Ως εκ τούτου, κάθε αναφορά ή υπαινιγμός περί εμπλοκής του Δημάρχου Χανίων είναι αβάσιμος και δεν στηρίζεται σε κανένα στοιχείο της δικογραφίας.

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει με αμείωτη ένταση το έργο της για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την προσαγωγή όλων των υπευθύνων ενώπιον της Δικαιοσύνης».

