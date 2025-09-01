Λίγο μετά τις έξι το απόγευμα, πέρασαν το κατώφλι του εισαγγελέα τα 33 από τα 49 μέλη του μεγαλύτερου κυκλώματος που έδρασε ποτέ στην Κρήτη.

Οι βασικοί κατηγορούμενοι της αποκαλούμενης ως «Κρητικής Μαφίας» εγκληματικής οργάνωσης, είναι πολίτες υπεράνω υποψίας.

Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star, αρχηγοί της οργάνωσης φέρονται οι:

Ποιοι είναι οι αρχηγοί της Κρητικής Μαφίας

-Α.Ψ., 36 ετών, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης γυμναστηρίου.

Συνεργαζόταν με μια ολόκληρη οικογένεια του Α.Σ., 42 ετών, που διακινούσε ναρκωτικά σε τρία διαφορετικά σημεία των Χανίων: στο λιμάνι, στην πλατεία 1866 και στο πάρκο Ειρήνης και Ελευθερίας.

Κρητική Μαφία: Ο χάρτης με τα κύρια σημεία της δράσης της στα Χανιά

-Βασικό ρόλο στην οργάνωση είχαν και τα δύο αδέλφια:

Μ.Α., 57 ετών

Κ.Α., 47 ετών

Οι βασικοί συνεργοί των αρχηγών της Κρητικής Μαφίας

Πρόκειται για ευυπόληπτους επιχειρηματίες του νησιού που έχουν ξενοδοχείο, beach bar και διάφορες άλλες επιχειρήσεις.

Η μαφία της Κρήτης ήθελε να εκμεταλλευτεί ακόμη και την εκκλησιαστική περιουσία

Eκτός από όπλα και ναρκωτικά, η μαφία της Κρήτης που ξηλώθηκε στα Χανιά ήθελε να βάλει χέρι και στην εκκλησιαστική περιουσία. Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, φέρεται να εμπλέκεται ένας κληρικός, ο οποίος ήθελε να προωθήσει σε θέσεις-κλειδιά άλλους κληρικούς, ώστε να φανούν χρήσιμοι στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με πληροφορίες του Star, αποκάλυψε ότι κληρικός που συνδεόταν με την οργάνωση αποπειράθηκε να εκβιάσει άλλους κληρικούς για να κάνουν οικονομικές συμφωνίες.

«Το εν λόγω πρόσωπο, ο συμμετέχων στην οργάνωση κληρικός, έχει ποινικό παρελθόν, είχε απασχολήσει και παλαιότερα τις εκκλησιαστικές αρχές και έχει υποστεί πειθαρχικές κυρώσεις» δήλωσε οπ Ανδρέας Καραγιάννης, διευθυντής ekklisiaonline στο Star.

Το Star αποκαλύπτει πώς δρούσε η μεγαλύτερη συμμορία που έδρασε ποτέ στο νησί

Πάνω από έναμιση εκατομμύριο ευρώ ήταν τα κέρδη της Kρητικής Mαφίας. Στα σπίτια των μελών της οργάνωσης βρέθηκαν όπλα, σφαίρες, ναρκωτικά και πάνω από 100.000 ευρώ.

Τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φαίνεται να ξέπλεναν χρήματα με διάφορους τρόπους, κυρίως μέσα από επενδύσεις στον κλάδο του τουρισμού και της εστίασης. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ξεπλένονταν χρήματα σε beach bar, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα.

Πλήρωναν για τα ναρκωτικά μέσω IRIS – πλήρωναν σε POS επιχείρησης

Ο τρόπος δράσης τους ξεπερνά κάθε φαντασία. Οι πελάτες τους πλήρωναν για τα ναρκωτικά που έπαιρναν με IRIS και κάρτες σε POS επιχειρήσεων. Έτσι, «ξέπλεναν» τα χρήματα!

Κρητική Μαφία: Πώς ξέπλενε τα χρήματα

Χρησιμοποιούσαν παρατσούκλια, όπως ο… «Πατομπούκαλος» και η «Γκόμενα»! Το τελευταίο, μάλιστα, αναφέρεται σε αστυνομικό που έχει συλληφθεί.