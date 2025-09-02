Μαφία της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» & τα 5.800 deals

Περισσότερες από 5.800 αγοραπωλησίες ναρκωτικών, με κέρδη άνω του 1,5 εκατ. ευρώ, αποδίδονται στη μαφία της Κρήτης, σύμφωνα με την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων Χανίων. Στις 4 Ιουνίου 2025 συνελήφθη στα Χανιά 42χρονος έγκλειστος των φυλακών Αγιάς, που φέρεται να καθοδηγούσε συγγενείς και συνεργούς, ενώ σε βάρος του υπήρχε ήδη ποινή κάθειρξης 11 ετών.

Η έρευνα αποκάλυψε οργανωμένο δίκτυο με ηγετικά στελέχη Έλληνες συγγενείς και φίλους, σε συνεργασία με αλλοδαπούς κυρίως από τη Βόρεια Αφρική, που δρούσαν ως «street dealers». Τα ναρκωτικά —κοκαΐνη, κάνναβη και ηρωίνη— διακινούνταν σε τρεις βασικές πιάτσες των Χανίων: το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, το Ενετικό Λιμάνι και την πλατεία 1866.

Μεταγωγή των συλληφθέντων της μαφίας της Κρήτης στον Εισαγγελέα / ΙΝΤΙΜΕ

Μαφία της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός» και ο «Μικρός»

Η προανακριτική έρευνα δείχνει ότι η οικογένεια του 42χρονου κρατουμένου δρούσε για λογαριασμό ενός 36χρονου Χανιώτη, που φέρεται ως αρχηγός της μαφίας της Κρήτης, καθώς και ενός 53χρονου γνωστού ως «Γιάννης» ή «Αυστραλός». Στο διαβιβαστικό της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρεται και ο ρόλος ενός 24χρονου από τα Χανιά, γνωστού ως «ο μικρός».

Ενδεικτικό της δράσης της οργάνωσης είναι περιστατικό που καταγράφηκε στις 5 Αυγούστου, στις 3:15 τα ξημερώματα, όταν δύο Αιγύπτιοι «street dealers» προσέγγισαν στο Ενετικό Λιμάνι δύο τουρίστες από τη Φινλανδία, 16 και 18 ετών, προτείνοντάς τους να αγοράσουν ναρκωτικά.

Οι «street dealers» οδήγησαν τους δύο τουρίστες στην οδό Κανεβάρο, όπου δίδυμοι 47χρονοι επιτηρούσαν τον χώρο. Ένας 28χρονος, πιθανότατα Σύρος, τους παρέδωσε 0,7 γραμμάρια κάνναβης, λίγο πριν επέμβει η αστυνομία. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και 275 ευρώ από διακίνηση ναρκωτικών. Η υπόθεση θα παρουσιαστεί αναλυτικά σήμερα στις 14:00 στη ΓΑΔ Χανίων.

Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν οι συλληφθέντες της μαφίας της Κρήτης / INTIME

Μαφία της Κρήτης: Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τα μέλη της οργάνωσης

Διήμερη προθεσμία έλαβαν οι συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στην εγκληματική οργάνωση της Κρήτης. Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, οι απολογίες θα ξεκινήσουν την Πέμπτη για 17 άτομα και θα συνεχιστούν την Παρασκευή για τους υπόλοιπους 16.

Οι υπόλοιποι 15 που φέρονται επίσης να εμπλέκονται, είναι ήδη έγκλειστοι στη φυλακή για άλλα αδικήματα.

Σύμφωνα με το Mega, αναμένονται 41 ακόμα συλλήψεις προσώπων, ανάμεσά τους και κρατικοί λειτουργοί.