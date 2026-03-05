KGM Musso Grand: Το πανίσχυρο pick-up στην 31η AGROTICA

Δείτε την τιμή του και κάνετε δοκιμή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.03.26 , 14:54 Εαρινή Ισημερία 2026: Πότε μπαίνει η άνοιξη
05.03.26 , 14:49 Άση Μπήλιου: Το θετικό τρίγωνο Ήλιου – Δία φέρνει ελπίδα
05.03.26 , 14:39 «Η Μουγγή Καμπάνα» από την Ομάδα Rodez στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
05.03.26 , 14:37 Θαλασσινή Μποσταντζόγλου: Η βραδινή έξοδος με τον σύντροφό της
05.03.26 , 14:35 Πομάσκι για Καραλή: «Φέτος θα κάνει το 6.20μ., το παγκόσμιο σε έναν χρόνο»
05.03.26 , 14:25 Η ιστορία της Αθηνάς που επέζησε από την πρώτη serial killer της Ελλάδας
05.03.26 , 14:10 Πώς να πετύχω ένα magnetic eye look χωρίς eyeliner
05.03.26 , 14:09 Brad Pitt: Από την Υδρα στη Χαλκίδα και αύριο στο κέντρο της Αθήνας!
05.03.26 , 14:07 Σχολική χρονιά 2026-2027: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές
05.03.26 , 13:56 Μοναδικές κόκκινες κρέπες λουλούδι - Μία πρωτότυπη συνταγή!
05.03.26 , 13:45 Επικοινωνία Μητσοτάκη - Μακρόν: Τι συμφώνησαν για την Κύπρο
05.03.26 , 13:44 Πού πήγαινε ο πύραυλος που αναχαιτίστηκε έξω από την Τουρκία;
05.03.26 , 13:38 Άγιος Παντελεήμονας: Μαχαίρωσαν 17χρονο έξω από σχολείο
05.03.26 , 13:31 Μέση Ανατολή: Επαναπατρίστηκαν οι πρώτοι 162 Έλληνες
05.03.26 , 13:00 Μπόκοτα: H έκπληξη από τον γιο της στο πλατό για τα γενέθλιά της
Μπισμπίκης: «Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο»
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Γρηγόρης Μόργκαν: «Δεν είναι εύκολη. Σε δοκιμάζει, σε ταπεινώνει... »
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Μπουλούμπασης: Ο λόγος που σταμάτησε τη συνεργασία του με τη Σκορδά
Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη - «Καλό ταξίδι»
Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 25ης Μαρτίου
Καινούργιου: «Θέλω μια μαία τον πρώτο καιρό. Δε θα έχω τη μαμά μου»
MasterChef: Δύο μπριγάδες σίγουρες για τη νίκη - «Είστε εδώ γιατί χάσατε!»
Βούρκωσε on air η Κατερίνα Καινούργιου: «Με συγκίνησες πάρα πολύ»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
KGM Musso Grand: Το πανίσχυρο pick-up στην 31η AGROTICA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το KGM Musso Grand θα συμμετέχει στη 31η Διεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων «AGROTICA», που θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 15 Μαρτίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ένα από τα πιο ισχυρά, στιβαρά και ικανά pick-up της αγοράς. Το Musso Grand θα παρουσιάσει τον δυναμικό του χαρακτήρα στο Περίπτερο 5 / Stand 4 της έκθεσης.

Με τιμή εκκίνησης από 29.990€, το KGM Musso ξεχωρίζει ως η πιο οικονομική πρόταση στην κατηγορία των pick-up, συνδυάζοντας την ευελιξία ενός επαγγελματικού οχήματος με την άνεση και την κομψότητα ενός SUV, συγκεντρώνοντας απεριόριστες δυνατότητες σε ένα μόνο όχημα. Στην έκδοση Grand, με ακόμα μεγαλύτερο χώρο φόρτωσης, αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα αλλά και για όσους αναζητούν ένα αξιόπιστο και ισχυρό εργαλείο εργασίας, προσφέροντας κορυφαίο χώρο φόρτωσης στην κατηγορία του, υψηλή ικανότητα ρυμούλκησης και σύστημα τετρακίνησης για μέγιστη πρόσφυση και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή.

KGM Musso Grand: Το πανίσχυρο pick-up στην 31η AGROTICA

Η 31η AGROTICA πλαισιώνεται από ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων και θεματικών παρουσιάσεων, με επίκεντρο το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της AGROTICA, που διοργανώνεται από το Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη ΔΕΘ-HELEXPO. Μέσα από τις δράσεις αυτές αναδεικνύονται οι σύγχρονες τάσεις, οι νέες τεχνολογίες και οι προκλήσεις του πρωτογενούς τομέα, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της έκθεσης ως βασικού σημείου συνάντησης για τον αγροτικό κόσμο.

Για να ανακαλύψετε από κοντά την εμπειρία οδήγησης των Musso & Musso Grand, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ένα test drive στο δίκτυο των επίσημων εμπόρων της μάρκας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο δίκτυο των επίσημων εμπόρων της KGM και στο: https://www.kgm.com.gr/el/dealers

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
KGM
 |
KGM MUSSO GRAND
 |
31Η AGROTICA
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top