Νέους αποκαλυπτικούς διαλόγους μεταξύ των μελών του κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων φέρνει στο φως το Star. Όπως προκύπτει από τις επίμαχες συνομιλίες, κάθε φορά που γινόταν έλεγχος από τις αρχές, οι εμπλεκόμενοι προσπαθούσαν να κρυφτούν. Έξι από τους 22 κατηγορούμενους πήραν τον δρόμο της φυλακής, ανάμεσά τους και ο φερόμενος αρχηγός που δεν είπε κουβέντα στις αρχές.

Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Αυτός είναι ο φερόμενος αρχηγός - Κουβέντα δεν είπε στις αρχές

Αυτός είναι ο 39χρονος φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων. Στην ανακρίτρια δεν έβγαλε μιλιά, τήρησε το δικαίωμα της σιωπής, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λαλούσε. Φωτογραφίες μπροστά σε τράκτορες από νταλίκες. Βίντεο πρόμο με πετρέλαιο θέρμανσης - υψηλής ποιότητας, όπως έλεγε.

Σύνθημά του η... ηρωική σπαρτιάτικη έκφραση «Ή τὰν ἢ ἐπὶ τᾶς». Όταν, όμως, έρχονταν τα ζόρια, τα μέλη του κυκλώματος έψαχναν τόπο να κρυφτούν. Χαρακτηριστικός ο διάλογος που φέρνει στο φως το Star.

Β ΟΜΙΛΗΤΗΣ- Που είσαι ρε μ@@@@;

Α ΟΜΙΛΗΤΗΣ- Φύγε, μη με περιμένεις εμένα φύγε, κάνε ό, τι θες κρύψου.

Β ΟΜΙΛΗΤΗΣ- Και που να πάω;

Α ΟΜΙΛΗΤΗΣ- Δεν ξέρω...

Προσπαθούσαν να κρυφτούν στα ζόρια - Να το «σκάσουν» ακόμη και αεροπορικώς

Β ΟΜΙΛΗΤΗΣ- Εισιτήριο βγάλε να φύγεις με αεροπλάνο

Α ΟΜΙΛΗΤΗΣ- Χαχα, να σου πω όλα καλά; γιατί έχω αγωνιά ξέρεις και εγώ

Β ΟΜΙΛΗΤΗΣ- Μη γελάς, εισιτήριο βγάλε με αεροπλάνο γιατί έχει βγει το όνομα σου ότι δουλεύεις σε μας Δ@ρ@@ Σ@@

Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Τι ισχυρίστηκαν οι κατηγορούμενοι στις Αρχές

Στην ανακρίτρια ήταν όλοι τους μουδιασμένοι. Όπως και μια κατηγορούμενη μάνα από τον Βόλο που πήγε να κάνει εξυπηρέτηση για ένα χαρτζιλίκι σε έναν Βούλγαρο και βρέθηκε κατηγορούμενη για εγκληματική οργάνωση!

«Δεν ξέρω κανέναν από τους συγκατηγορούμενούς μου, μόνο έναν. Δεν έχω γνώσεις ούτε λαθρεμπορίου, ούτε φορολογικών θεμάτων, ούτε διαλυτών, ούτε εταιριών. Λαμβάνω εισπνεόμενα γιατί πάσχω από ΧΑΠ, έχω θέματα με την καρδιά μου και θα υποβληθώ σε επέμβαση», λέει κατηγορούμενη.

Αρνήθηκαν τις κατηγορίες οι κατηγορούμενοι

«Οι εντολείς μου αρνούνται αμφότεροι τις κατηγορίες και την παραμικρή γνώση σε αυτά που τους αποδίδονται. Ο ένας είναι επιχειρηματίας στη Βουλγαρία και η έτερη γυναίκα αδαής περί των δεδομένων που έχουν διαμορφωθεί», προσθέτει ο ποινικολόγος, Σπύρου Βασίλης.

Οι αριθμοί και οι συνομιλίες, όμως, τους «καίνε». Μόνο για το 2025, διακινήθηκαν παράνομα πάνω από 1.340.000 λίτρα βενζίνης και περισσότερα από 212.000 λίτρα χημικών διαλυτών.

Α ΟΜΙΛΗΤΗΣ- Είχαμε πέσιμο από τους μπάτσους

Β ΟΜΙΛΗΤΗΣ- Τι έγινε; όλα καλά; το έφερες το αυτοκίνητο σου;

Α ΟΜΙΛΗΤΗΣ- Ναι τη γλίτωσε όμως

Β ΟΜΙΛΗΤΗΣ- Τη γλίτωσε; τα κρατήσατε;

Α ΟΜΙΛΗΤΗΣ- Έχασε ο Θ@@@ τα αυτοκίνητα ρε Σ@@@ , δεν μπορώ να στα πω από το τηλέφωνο...

Ο φερόμενος αρχηγός, οι δυο υπαρχηγοί και τρία ακόμη μέλη του κυκλώματος προφυλακίστηκαν. Οι υπόλοιποι 16 αφέθηκαν ελεύθεροι, άλλοι με όρους και άλλοι χωρίς.