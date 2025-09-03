Λαθρεμπόριο καυσίμων: Τουλάχιστον 20 συλλήψεις από το ελληνικό FBI

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις πραγματοποιήθηκε χθες για λαθρεμπόριο καυσίμων και φοροδιαφυγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστή και ως «ελληνικό FBI», συντόνισε εφόδους σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Άρτα, Λάρισα, Τρίκαλα, Κατερίνη, Βόλο και Λακωνία.

Με Ρυθμούς Χελώνας Τα Λουκέτα Σε Πειραγμένες Αντλίες

Αντικείμενο της επιχείρησης ήταν το λαθρεμπόριο καυσίμων, η εξαπάτηση πελατών πρατηρίων μέσω ελλειμματικών παραδόσεων, η φοροδιαφυγή με χρήση εικονικών παραστατικών, καθώς και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Πως οι πειραγμένες αντλίες σε πρατήρια καυσίμων κλέβουν τους καταναλωτές

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης, που έγινε σε συνεργασία με ΑΑΔΕ, ΔΕΕ, ΣΕΚ, τις διευθύνσεις ανάπτυξης των περιφερειών και τις τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε δεκάδες πρατήρια υγρών καυσίμων και σε αποθήκες στις παραπάνω περιοχές.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη 20 ατόμων, ενώ εντόπισαν και κατάσχεσαν μεγάλα χρηματικά ποσά, λογισμικά παρέμβασης στα συστήματα εισροών-εκροών καθώς και ποσότητες υγρών καυσίμων, που προέρχονταν από λαθρεμπόριο.
 

