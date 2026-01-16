Παλαίμαχος ποδοσφαιριστής κατήγγειλε εκβιασμό από εφοριακούς της ΔΟΥ Σερρών

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε μια σοβαρή υπόθεση εκβιασμού από στελέχη της ΔΟΥ Σερρών, μέσα από την τηλεοπτική παρέμβαση του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ Σωτήρη Κωνσταντινίδη. Όπως ο ίδιος δηλώνει, μίλησε δημόσια «για να δημιουργήσουμε κάποιες παραπάνω αναστολές και να σταματήσουμε λίγο το φαινόμενο της διαφθοράς, όπως ξέρουμε όλοι ότι συμβαίνει κατά κόρον στην ελληνική κοινωνία».

Η υπόθεση, όπως ανέφερε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2019, όταν, κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου, ο ίδιος βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα σκληρό δίλημμα. «Μου δώσαν ουσιαστικά δύο επιλογές. Ή να ενδώσω στον εκβιασμό ή να κρυφτώ εντελώς αρνούμενος αυτόν τον εκβιασμό και να με κρίνουν πολύ αυστηρά και όχι δίκαια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σωτήρης Κωνσταντινίδης: «Θα μας δώσεις 7.000 ή θα πληρώσεις 46.000»

Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντινίδη, η προσέγγιση έγινε μέσω της τότε λογίστριάς του, η οποία τελικά καταδικάστηκε. «Πριν καταλογιστεί οτιδήποτε, με πλησίασαν και μου είπαν: “ή θα μας δώσεις 7.000 ή θα πληρώσεις 46.000 πρόστιμο”». Ο ίδιος τονίζει ότι επρόκειτο για καταθέσεις τις οποίες είχε δικαίωμα να δικαιολογήσει και όχι για αποδεδειγμένο παράνομο πλουτισμό.

«Όταν έχεις έναν λογιστή, είναι άνθρωπος εμπιστοσύνης, ξέρει τα μυστικά σου. Εκεί ακριβώς χτύπησαν», είπε, εξηγώντας πώς στήθηκε ο μηχανισμός πίεσης.

Ο κ. Κωνσταντινίδης αναγνώρισε ότι η ελληνική Δικαιοσύνη λειτούργησε στο πρώτο σκέλος της υπόθεσης. «Η ελληνική δικαιοσύνη αποτύπωσε στο ακέραιο τη βαρύτητα της υπόθεσης και τιμώρησε και τη λογίστρια και τους εφοριακούς», σημείωσε.

Ωστόσο, το πρόβλημα, όπως λέει, δεν σταμάτησε εκεί. Μετά τη λήξη της διετούς φορολογικής ασυλίας που προβλέπεται για τους καταγγέλλοντες, ήρθε νέος έλεγχος. «Την πρώτη μέρα που είχαν δικαίωμα, μου καταλόγισαν ένα υπέρογκο ποσό. Περίμεναν να περάσει η δίκη», δήλωσε, κάνοντας λόγο για πράξη εκδικητική.

Σωτήρης Κωνσταντινίδης: «Δεν θέλω ασυλία – θέλω άλλον έλεγχο»

Η βασική απαίτησή του είναι ξεκάθαρη: «Δεν θέλω φορολογική ασυλία. Θέλω να ακυρωθεί ο έλεγχος από τη ΔΟΥ Σερρών και να ελεγχθώ από οποιαδήποτε άλλη ΔΟΥ». Όπως υποστηρίζει, οι ανθρώπινες και υπηρεσιακές σχέσεις δεκαετιών καθιστούν αδύνατη την αμεροληψία.

Η υπόθεση, που σύμφωνα με μαρτυρίες έχει αγγίξει και άλλους πολίτες στην τοπική κοινωνία των Σερρών, ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για τη διαφάνεια, τους ελέγχους και τα όρια εξουσίας της φορολογικής διοίκησης. «Δεν επιτρέπεται οι πολίτες να εκβιάζονται. Είναι παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισονομίας», ήταν το σαφές μήνυμα που εξέπεμψε.

