Ιαπωνία: Ρεκόρ σε αιωνόβιους πολίτες - Ποιο το μυστικό της μακροζωίας τους

Ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο είναι μία Βρετανίδα 116 χρόνων!

Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ιάπωνας 102 ετών ανέβηκε στην κορυφή του Φούτζι / Βίντεο: ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ιαπωνία έχει πλέον σχεδόν 100.000 εκατοντάχρονους ή μεγαλύτερους, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι γυναίκες, ενώ ο αριθμός αυτός παρουσιάζει σαφή αύξηση και έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, σύμφωνα με στοιχεία της ιαπωνικής κυβέρνησης που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Απλή ψευδαίσθηση τα μπλε μάτια, όπως και ο ουρανός που φαίνεται μπλε!

Ο αριθμός αυτός έρχεται να επιβεβαιώσει τη γήρανση του ιαπωνικού πληθυσμού που πλήττει την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία στον πλανήτη, και μάλιστα την ώρα που ο πληθυσμός της μειώνεται.

Την 1η Σεπτεμβρίου, η Ιαπωνία είχε 99.763 αιωνόβιους, δηλαδή 4.644 περισσότερους από πριν από έναν χρόνο, με το 88% αυτών να είναι γυναίκες, διευκρινίζει το ιαπωνικό υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωσή του.

Ιαπωνία: Ρεκόρ σε αιωνόβιους πολίτες - Ποιο το μυστικό της μακροζωίας τους

Η Ιαπωνία έχει πλέον σχεδόν 100.000 εκατοντάχρονους ή μεγαλύτερους, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι γυναίκες / Φωτογραφία: Unsplash.com

Τη θέση του πιο ηλικιωμένου ανθρώπου στο αρχιπέλαγος κατέχει η Σιγκέκο Καγκάουα, η οποία είναι 114 ετών και ζει στην περιφέρεια Νάρα, κοντά στο Κιότο. Αυτή παρέμεινε δραστήρια ύστερα από 80 χρόνια υπηρεσίας ως γυναικολόγος-μαία και γενική ιατρός, σύμφωνα με το υπουργείο.

«Το γεγονός ότι περπατούσα πολύ στις επισκέψεις κατ’οίκον μου επέτρεψε να αποκτήσω δυνατά πόδια, αυτά είναι η πηγή της σημερινής μου ζωτικότητας», δηλώνει η Καγκάουα.

Καθώς η όρασή της παραμένει καλή, η υπεραιωνόβια μπορεί να περνά τις μέρες της βλέποντας τηλεόραση, διαβάζοντας εφημερίδα και κάνοντας καλλιγραφία.

Ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο είναι η Βρετανίδα Έθελ Κάτερχαμ, η οποία γιόρτασε τα 116α γενέθλιά της τον Αύγουστο, μερικούς μήνες μετά τον θάνατο της Βραζιλιάνας Ίνα Κανάμπαρο Λούκας σε ηλικία 116 ετών.

Μικρή Μαντλίν: «Το κορίτσι ήταν παραγγελία κυκλώματος παιδεραστίας»

Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει δημογραφική κρίση που δεν παύει να επιδεινώνεται: η αύξηση του πληθυσμού των ηλικιωμένων οδηγεί σε εκτίναξη των ιατρικών και κοινωνικών δαπανών, ενώ παράλληλα υπάρχει μείωση του εργατικού δυναμικού για τη χρηματοδότησή τους, καθώς ο αριθμός των γεννήσεων παραμένει χαμηλός.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα τον Αύγουστο, ο ιαπωνικός πληθυσμός κατέγραψε μείωση ρεκόρ -υπολογίζεται σε πάνω από 900.000 ανθρώπους-το 2024.

Ο πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα, που τελεί τώρα υπό παραίτηση, είχε χαρακτηρίσει τότε την κατάσταση «σιωπηλή μάστιγα» και είχε δεσμευτεί για ευνοϊκά μέτρα για τις οικογένειες, όπως πιο ευέλικτα ωράρια εργασίας και δωρεάν υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, σε μια προσπάθεια αντιστροφής της τάσης.

Οι προσπάθειες των αρχών εξακολουθούν να μην έχουν φέρει σημαντικά αποτελέσματα προς το παρόν.

Ιαπωνία: Ρεκόρ σε αιωνόβιους πολίτες - Ποιο το μυστικό της μακροζωίας τους

Η Ιαπωνία ανήκει στις χώρες με το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής / Φωτογραφία: Unsplash.com

Τα μυστικά της μακροζωίας των Ιαπώνων

Η Ιαπωνία ανήκει στις χώρες με το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής. Όπως έχουν δείξει έρευνες, η διατροφή των Ιαπώνων συμβάλλει κατά πολύ στα χαμηλά ποσοστά θνησιμότητας, ιδιαίτερα αναφορικά με τους θανάτους από παθήσεις της καρδιάς και από καρκίνο.

Αυτά είναι τα μυστικά της διατροφής τους:

  • Κατανάλωση τροφών που έχουν υποστεί ζύμωση
  • Πλούσια διατροφή με θαλασσινά
  • Η άσκηση, κυρίως το περπάτημα, είναι μέρος της καθημερινότητάς τους
  • Δεν τρώνε ποτέ πρόχειρα και «στο πόδι» 
  • Έχουν υιοθετήσει υγιεινές μεθόδους μαγειρέματος των τροφών
  • Χρησιμοποιούν συχνά τα λουτρά σε θερμές πηγές
  • Τα ιαπωνικά επιδόρπια είναι πιο υγιεινά, χωρίς μεγάλη περιεκτικότητα σε ζάχαρη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

