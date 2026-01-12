Ιωάννα Τούνη: Οι τρυφερές στιγμές με τον Πάρη και οι συμβουλές ψυχολόγου

Ο ψυχολόγος που συμβουλεύεται η Ιωάννα Τούνη της πρότεινε ένα βιβλίο που φαίνεται να έχει γίνει πηγή έμπνευσης για εκείνη στην καθημερινή ανατροφή του γιου της. Το βιβλίο περιλαμβάνει τόσο θεωρητικές γνώσεις όσο και πρακτικές ασκήσεις για το πώς να μιλάει κανείς στα παιδιά, με στόχο να ενισχυθεί η επικοινωνία και η κατανόηση ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά τους.

«Διαβάζω ένα βιβλίο που μου πρότεινε ψυχολόγος… έχει θεωρία και ασκήσεις για το πώς να μιλάς στο παιδί σου», έγραψε.

Η ίδια η Ιωάννα μοιράστηκε αυτή την εμπειρία με τους διαδικτυακούς της φίλους, δείχνοντας πόσο σημαντικό θεωρεί το να δίνει προσοχή στη συναισθηματική ανάπτυξη του Πάρη.

Σήμερα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, η influencer δημοσίευσε βίντεο από το σπίτι της, καταγράφοντας καθημερινές στιγμές με τον γιο της. Στα πλάνα, ο μικρός φαίνεται να κοιμάται ήρεμος στο σαλόνι, παρά τους θορύβους και τις δραστηριότητες που συμβαίνουν γύρω του, αποδεικνύοντας πόσο σημαντική είναι η σταθερότητα και η φροντίδα στο περιβάλλον του παιδιού.

Ο Πάρης μόλις έγινε τριών ετών και ο εορτασμός των γενεθλίων του ξεκίνησε στην Αθήνα με τον πατέρα του, Δημήτρη Αλεξάνδρου, σε ένα μεγάλο και χαρούμενο παιδικό πάρτι. Η χαρά της οικογένειας όμως χρειάστηκε προσωρινά να αναβληθεί, καθώς η Ιωάννα ενημέρωσε τους ακολούθους της ότι ο μικρός ανέβασε υψηλό πυρετό και χρειάστηκε άμεση ιατρική φροντίδα.

Στα Instagram Stories της, η Ιωάννα περιέγραψε την περιπέτεια με λεπτομέρεια: «Καλημέρα συμπεθέρες μου. Εξαφανίστηκα το τελευταίο 24ωρο, καθώς χθες που πήρα τον Πάρη από αεροδρόμιο ήταν χάλια. Στην αρχή πήγαμε σπίτι να τον παρακολουθώ και να τον θερμομετράω καθώς δεν ήξερα ακριβώς τι κατάσταση είναι. Μετά από λίγο ανέβασε 40 πυρετό (39.9 συγκεκριμένα) οπότε μίλησα κατευθείαν με τον παιδίατρο και μας έστειλε στα επείγοντα» είπε αρχικά η Ιωάννα και πρόσθεσε: «Αρχίσαμε 2 αντιβιώσεις εννοείται και θέλει αρκετή ξεκούραση για τις επόμενες ημέρες, καθώς τελικά έχει ωτίτιδα. Εντωμεταξύ σήμερα τον είχα οργανώσει πάρτυ γενεθλίων με όλους τους συμμαθητές του από το σχολείο, και τους φίλους μας που εννοείται ότι το ακύρωσα απευθείας καθώς προέχει η υγεία του παιδιού.

Αυτά! Να είμαστε καλά και του υποσχέθηκα ότι θα κάνουμε το πάρτυ – που τον υποσχέθηκα το επόμενο Σαββατοκύριακο! Ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση σε όσους ακύρωσα τελευταία στιγμή… Μάλιστα ξέχασα μέσα στον πανικό μου μια φίλη μου με τα παιδάκια της και πήγαν στον χώρο που έκλεισα και μας έψαχναν. 1.000 συγγνώμη! Στείλτε μας την θετική σας ενέργεια συμπεθέρες, να γίνουμε γρήγορα καλά».

Η διαδικασία της θεραπείας περιλάμβανε την άμεση έναρξη δύο αντιβιώσεων και την ανάγκη για αρκετή ξεκούραση τις επόμενες ημέρες, αφού τελικά διαγνώστηκε ωτίτιδα.

Η Ιωάννα τόνισε ότι, παρά την επιθυμία της να γιορτάσει τα γενέθλια με όλους τους φίλους και τους συμμαθητές του Πάρη, προτεραιότητα είχε η υγεία του παιδιού της. Ανέβαλε αμέσως το πάρτι που είχε οργανώσει στο σπίτι, δείχνοντας με τον πιο πρακτικό και τρυφερό τρόπο πόσο σημαντική είναι για εκείνη η φροντίδα του γιου της και η ασφάλεια της οικογένειάς της.

Παρά τις δυσκολίες, η influencer φαίνεται να αξιοποιεί τις συμβουλές του ψυχολόγου για να δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο το παιδί της νιώθει ασφάλεια και στήριξη. Μέσα από τα βίντεο και τις αναρτήσεις της, οι ακόλουθοί της έχουν την ευκαιρία να δουν όχι μόνο τις χαρούμενες στιγμές της οικογενειακής ζωής, αλλά και πώς διαχειρίζεται μια ξαφνική κατάσταση υγείας με ψυχραιμία και υπευθυνότητα.