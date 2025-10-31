Έλληνας ηθοποιός: «Είχα υποστεί bullying όταν ήμουν μικρός»

Ο Δημήτρης Σαμόλης μοιράζεται προσωπικές εμπειρίες που αποκαλύπτουν πώς το ανδρικό πρότυπο αλλάζει με τον χρόνο και πώς η ευαισθησία δεν είναι αδυναμία αλλά δύναμη.

«Έχω βιώματα από αυτό, έχω υποστεί bullying όταν ήμουν μικρός», εξομολογείται, θυμούμενος τις δύσκολες μέρες που φοβόταν ακόμη και να πάει στο σχολείο. «Θυμάμαι να λέω στον εαυτό μου: “Ok, τώρα βάλε την πανοπλία σου, οπλήσου με τεράστια δύναμη και πήγαινε”. Ντρεπόμουν μάλιστα να το πω στους γονείς μου», προσθέτει ο ηθοποιός και τραγουδιστής.

Ο ίδιος παρατηρεί ότι η κοινωνία αλλάζει σταδιακά την αντίληψή της για το τι σημαίνει να είσαι άνδρας σήμερα. «Υπάρχουν ακόμα στερεότυπα ότι οι άνδρες δεν κλαίνε, ότι πρέπει να φαίνονται πάντα δυνατοί. Συναντάμε συχνά ανθρώπους που επιδιώκουν να είναι θωρακισμένοι», λέει στο Breakfast@star ο Δημήτρης.

Ωστόσο, όπως τονίζει, η πραγματική δύναμη αποκαλύπτεται με την ικανότητα να δείχνεις ευαισθησία και να κλαις. «Το να μπορείς να είσαι ευάλωτος και να εκφράζεις τα συναισθήματά σου σε κάνει πραγματικά δυνατό και νικητή», προσθέτει.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η θωράκιση πίσω από «ασπίδες και πανοπλίες» είναι κατανοητή: «Όλοι έχουμε πληγωθεί και δε θέλουμε να ξαναπεράσουμε τον ίδιο πόνο. Είναι πολύ επώδυνο». Ωστόσο, η συνειδητοποίηση ότι η αληθινή δύναμη βρίσκεται στην αποδοχή και την έκφραση της ευαλωσίας είναι καθοριστική για την προσωπική ανάπτυξη και την αυτογνωσία.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star