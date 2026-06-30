Για 15η ημέρα συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο η Μάρω Κοντού. Η μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιός υπέστη κάκωση στο αριστερό ισχίο και τις τελευταίες δύο εβδομάδες βρίσκεται σε τετράκλινο δωμάτιο στην καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου «Αττικόν».

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, κ. Μιχάλης Γιαννάκος μίλησε ζωντανά στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 την Τρίτη 30/6 για τη Μάρω Κοντού, αποκαλύπτοντας ότι ενδέχεται να πάρει εξιτήριο ακόμη και σήμερα.

«Η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται εδώ και πολλές μέρες στην καρδιολογική κλινική. Έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση της εδώ και μία δύο μέρες. Οι γιατροί σήμερα θα κάνουν επίσκεψη και αν η εικόνα της είναι η ίδια με τις δύο προηγούμενες ημέρες, αναμένεται το μεσημέρι να πάρει εξιτήριο.

Η Μάρω Κοντού νοσηλεύτηκε στη καρδιολογική κλινική σε τετράκλινο θάλαμο, ουδέποτε ζήτησε προνομιακή μεταχείριση και ήταν η χαρά του θαλάμου. Διασκέδαζε τους άλλους ασθενείς με ιστορίες, ένας άνθρωπος πραγματικά καταπληκτικός.

Ήταν ψύχραιμη, χαμογελαστή, με τον καλό λόγο στους άλλους ασθενείς και να τους λέει ιστορίες από το θέατρο» είπε χαρακτηριστικά στον ΑΝΤ1.

Υπενθυμίζεται, ότι πριν από λίγες ημέρες, ηλικιωμένος άνδρας αποπειράθηκε να μπει στο δωμάτιο της ηθοποιού, κρατώντας μία γλάστρα και ένα κουτί στο οποίο υπήρχε ένα μαχαίρι. «Το μαχαίρι το κρατάω πάντα εγώ. Δεν το είχα για τη Μάρω Κοντού. Περπατάω τη νύχτα εγώ, το είχα σκοπό να γυρίσω. Μου είπαν είναι στο Παθολογικό και όταν πήγα με περικύκλωσαν», ανέφερε ο ίδιος μετά το περιστατικό.