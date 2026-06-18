Κωνσταντίνος Βασάλος: «Θα ήθελα πολύ να κάνω παιδιά»

Όσα είπε για την Ευρυδίκη Βαλαβάνη και για το χωρισμό τους

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κωνσταντίνος Βασάλος δήλωσε ότι επιθυμεί να κάνει παιδιά στο μέλλον, χωρίς να γνωρίζει πότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή.
  • Αναφέρθηκε στους λόγους χωρισμού του από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τονίζοντας ότι η σχέση τους τελείωσε ανώδυνα μετά από έξι χρόνια.
  • Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έχει παντρευτεί και έχει αποκτήσει γιο, ενώ ο Βασάλος είναι σε σχέση με τη Δανάη Βαρθολομάτου.
  • Ο Βασάλος προτεραιοποιεί το σεξ και την προπόνηση πάνω από το φαγητό, το οποίο θεωρεί καύσιμο.
  • Αναρωτιέται αν η τρέχουσα δουλειά του του ταιριάζει 100%, ενώ παραδέχεται ότι οι οικονομικές απολαβές είναι ικανοποιητικές.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος απάντησε σε προσωπικές ερωτήσεις θαυμαστών του και το Breakfast@star αποκάλυψε τις απαντήσεις που έδωσε, μέσα από ένα καινούργιο βίντεο που ανέβασε στο κανάλι του στο Youtube.

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Ο Κωνσταντίνος Βασάλος εξομολογήθηκε ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να κάνει παιδιά, ενώ αποκάλυψε και τους λόγους για τους οποίους τελείωσε η σχέση του με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, έπειτα από έξι χρόνια κοινής πορείας.

Κωνσταντίνος Βασάλος: «Θα ήθελα πολύ να κάνω παιδιά»

Όπως είπε αρχικά ο Κωνσταντίνος Βασάλος: «Θέλω να κάνω παιδιά, δε ξέρω πότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή. Βέβαια, δεν υπάρχει κατάλληλη στιγμή για την οικογένεια. Σε ωριμάζει η συνθήκη».

Στη συνέχεια, ο personal trainer και παρουσιαστής αναφέρθηκε στους λόγους χωρισμού του από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη τονίζοντας ότι δεν έχει κανένα παράπονο από εκείνη.

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«Μετά από έξι χρόνια ο καθένας διάλεξε μια άλλη πορεία που ήθελε. Χωρίσαμε ανώδυνα, χωρίς τσακωμούς, εντάσεις κ.λ.π. Βγήκαμε, μιλήσαμε, τα είπαμε, καταλάβαμε ότι ο καθένας θέλει άλλα πράγματα στη ζωή του εκείνη την περίοδο και είπαμε να το αφήσουμε. Αλλά όλα καλά. Μιλάω ακόμα με την Ευρυδίκη. Την αγαπώ, ήμασταν έξι χρόνια μαζί. Δεν έχω κανένα παράπονο από αυτήν. Αυτή από εμένα μπορεί να έχει» είπε.

Κωνσταντίνος Βασάλος: «Θα ήθελα πολύ να κάνω παιδιά»

Υπενθυμίζουμε ότι ο Κωνσταντίνος Βασάλος με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη ήταν σε σχέση για έξι χρόνια, έπειτα από το reality επιβίωσης Survivor (2017), όπου και γνωρίστηκαν. Το πρώην ζευγάρι έχει πλέον προχωρήσει, με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη να έχει παντρευτεί τον Γρηγόρη Μόργκαν τον Σεπτέμβριο του 2024 και να έχουν αποκτήσει έναν γιο, ενώ ο Κωνσταντίνος Βασάλος βρίσκεται σε σχέση με τη Δανάη Βαρθολομάτου.

Στην τελευταία ερώτηση των θαυμαστών του για το τι βάζει ως προτεραιότητα στη ζωή του, ανάμεσα στο σεξ, το φαγητό και την προπόνηση, ο Κωνσταντίνος Βασάλος είπε: «Το φαγητό το βάζω τελευταίο. Για εμένα το φαγητό είναι καύσιμο, δεν το θεωρώ απόλαυση καθόλου. Θα πω σεξ, προπόνηση, φαγητό». Τέλος, για το εάν κάνει την ιδανική δουλειά για εκείνον, απάντησε ότι: «Με βάση τις οικονομικέςαπολαβές, ναι, όμως δεν ξέρω εάν μου ταιριάζει 100% αυτό που κάνω τώρα, ακόμα το ψάχνω».

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