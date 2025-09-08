Ταξιτζής αρνήθηκε να μεταφέρει τυφλή παραολυμπιονίκη με σκύλο - οδηγό

Η γυναίκα ανέβασε το βίντεο με τον οδηγό ταξί στο Tik Tok

08.09.25 , 14:18 Ταξιτζής αρνήθηκε να μεταφέρει τυφλή παραολυμπιονίκη με σκύλο - οδηγό
Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη, όταν οδηγός ταξί αρνήθηκε να μεταφέρει τυφλή παραολυμπιονίκη στον προορισμό της γιατί είχε μαζί της τον σκύλο οδηγό της. 

«Όταν Φοράω Στολή Είμαι σε Αποστολή»: Νέα καμπάνια για τους σκύλους οδηγούς

Η παραολυμπιονίκης κάλεσε ραδιοταξί για να τη μεταφέρει από την Κηφισιά στον προορισμό που ήθελε. Φτάνοντας, όμως, ο οδηγός στο σημείο του ραντεβού, είπε ευθαρσώς στη γυναίκα ότι δεν μπορεί να την εξυπηρετήσει γιατί δεν βάζει στο ταξί του ζώα. 

Όταν η παραολυμπιονίκης τον ρώτησε αν γνωρίζει τι είναι ο σκύλος οδηγός και τον ενημέρωσε πως αν ειδοποιούσε την αστυνομία θα περνούσε από αυτόφωρο, ο οδηγός της απάντησε κυνικά «το ταξί είναι δικό μου και κουμάντο κάνω εγώ».

Η τυφλή αθλήτρια έφυγε, αλλά ανέβασε το βίντεο με τον απαράδεκτο οδηγό ταξί στα social, ξεσηκώνοντας κύμα συμπαράστασης προς το πρόσωπό της. 
 

ΣΚΥΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΤΑΞΙ
ΤΥΦΛΟΣ
ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ
