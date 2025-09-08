Ταξιτζής αρνήθηκε να μεταφέρει τυφλή παραολυμπιονίκη με σκύλο - οδηγό

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη, όταν οδηγός ταξί αρνήθηκε να μεταφέρει τυφλή παραολυμπιονίκη στον προορισμό της γιατί είχε μαζί της τον σκύλο οδηγό της.

Η παραολυμπιονίκης κάλεσε ραδιοταξί για να τη μεταφέρει από την Κηφισιά στον προορισμό που ήθελε. Φτάνοντας, όμως, ο οδηγός στο σημείο του ραντεβού, είπε ευθαρσώς στη γυναίκα ότι δεν μπορεί να την εξυπηρετήσει γιατί δεν βάζει στο ταξί του ζώα.

Όταν η παραολυμπιονίκης τον ρώτησε αν γνωρίζει τι είναι ο σκύλος οδηγός και τον ενημέρωσε πως αν ειδοποιούσε την αστυνομία θα περνούσε από αυτόφωρο, ο οδηγός της απάντησε κυνικά «το ταξί είναι δικό μου και κουμάντο κάνω εγώ».

Η τυφλή αθλήτρια έφυγε, αλλά ανέβασε το βίντεο με τον απαράδεκτο οδηγό ταξί στα social, ξεσηκώνοντας κύμα συμπαράστασης προς το πρόσωπό της.

