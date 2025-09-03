Viral βίντεο: Ταξιτζής χρέωσε 130 ευρώ τη διαδρομή αεροδρόμιο - Μαρίνα Ζέας

Τουρίστρια από τη Βραζιλία ανέβασε βίντεο για Έλληνα ταξιτζή και έγινε viral! Ο λόγος; Για κούρσα από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μέχρι τη Μαρίνα Ζέας τη χρέωσε... 130 ευρώ.

Το σχεδόν διπλάσιο από τη συμφωνημένη τιμή ποσό που τη χρέωσε την έκανε... έξαλλη.

«Πήραμε το ταξί από το αεροδρόμιο. Θέλαμε να πληρώσουμε 60 και ο κύριος ζήτησε 80, αλλά τώρα θέλει 100 ευρώ», ενώ το ταξίμετρο εμφανίζει 130 ευρώ, «το συνειδητοποιείς αυτό;» λέει στα πορτογαλικά.

Μάλιστα, στο βίντεο που τράβηξε και δημοσίευσε στο TikTok, δείχνει και την πινακίδα του ταξί με τον οδηγό να ακούγεται να της λέει «Σου είχα πει 90 ευρώ».

Το βίντεο συγκέντρωσε γρήγορα πληθώρα σχολίων και views, με τους περισσότερους να την εκθειάζουν σχολιάζοντας πως... «τον έβαλε στη θέση του». Πολλοί, μάλιστα, μοιράστηκαν και δικές του παρόμοιες εμπειρίες με ταξί στην Ελλάδα.