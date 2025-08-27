Οδηγός ταξί χρέωσε 110 ευρώ για τη διαδρομή «Ελ. Βενιζέλος» – Πειραιάς

Ακόμα μια καταγγελία για υπερχρέωση διαδρομής από οδηγό ταξί έρχεται στο «φως» και προκαλεί αντιδράσεις.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ο ταξιτζής χρέωσε επιβάτη 110 ευρώ - αντίτιμο άνω του διπλάσιου - για να τον μεταφέρει από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος στο λιμάνι του Πειραιά.
Ο 54χρονος, κατόπιν καταγγελίας, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό
Συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της 22-8-2025 στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αερολιμένα Αθηνών, 54χρονος ημεδαπός οδηγός ταξί ο οποίος αναζητούνταν εντός των ορίων του αυτοφώρου, κατηγορούμενος για είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου.
Ειδικότερα, ο 54χρονος μεσημβρινές ώρες της 21-8-2025 εισέπραξε από πελάτισσα για τη διαδρομή με αφετηρία τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και τελικό προορισμό το λιμάνι του Πειραιά, ποσό ύψους -110- ευρώ, το οποίο υπερέβαινε κατά πολύ το προβλεπόμενο κόμιστρο, καθώς ήταν άνω του διπλασίου του.
Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Πειραιώς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.