Οδηγός ταξί χρέωσε 110 ευρώ για τη διαδρομή «Ελ. Βενιζέλος» – Πειραιάς

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)
Ακόμα μια καταγγελία για υπερχρέωση διαδρομής από οδηγό ταξί έρχεται στο «φως» και προκαλεί αντιδράσεις.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ο ταξιτζής χρέωσε επιβάτη 110 ευρώ - αντίτιμο άνω του διπλάσιου - για να τον μεταφέρει από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος στο λιμάνι του Πειραιά.

Oδηγός ταξί ζήτησε 310 ευρώ για διαδρομή Αεροδρόμιο - Σύνταγμα

Ο 54χρονος, κατόπιν καταγγελίας, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό

Συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της 22-8-2025 στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αερολιμένα Αθηνών, 54χρονος ημεδαπός οδηγός ταξί ο οποίος αναζητούνταν εντός των ορίων του αυτοφώρου, κατηγορούμενος για είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου.

Ειδικότερα, ο 54χρονος μεσημβρινές ώρες της 21-8-2025 εισέπραξε από πελάτισσα για τη διαδρομή με αφετηρία τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και τελικό προορισμό το λιμάνι του Πειραιά, ποσό ύψους -110- ευρώ, το οποίο υπερέβαινε κατά πολύ το προβλεπόμενο κόμιστρο, καθώς ήταν άνω του διπλασίου του.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Πειραιώς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΤΑΞΙ
 |
ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΞΙ
