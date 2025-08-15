Χανιά: Νεκρός σε τροχαίο 27χρονος - Πήγαινε να πάρει τους γονείς του

Φρικτό θάνατο βρήκε ένας νεαρός εργαζόμενος στα Χανιά, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο παραμονή του Δεκαπενταύγουστου.

Ο 27χρονος Γιώργος από την Αττική που είχε πάει στην Κρήτη για δουλειά, πήγαινε στο λιμάνι της Σούδας για να παραλάβει τους γονείς του, που έφτασαν στο νησί προκειμένου να γιορτάσουν παρέα τον Δεκαπενταύγουστο.

Ο 27χρονος Γιώργος έχασε τη ζωή του καθοδόν για το λιμάνι, όπου πήγαινε να παραλάβει τους γονείς του

Όμως ενώ βρισκόταν καθ΄οδόν στον ΒΟΑΚ, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του στο ύψος του κόμβου του Ταυρωνίτη και εξετράπη της πορείας του, σύμφωνα με το zarpanews.gr. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που το όχημά του μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα σιδερικών.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο του τροχαίου, όμως ο άτυχος Γιώργος υπέκυψε γρήγορα στα βαρύτατα τραύματά του.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε τη θλίψη στα Χανιά, ενώ οι γονείς του είναι συντετριμμένοι.