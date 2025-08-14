«Ράμπο» της Εφορίας σε beach bars και πανηγύρια

Καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου, ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα διενεργήσουν στοχευμένους ελέγχους σε εστιατόρια, beach bars, επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων και ομπρελοκαθισμάτων σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Παππού στο Star, ακολουθούνται δεδομένα από το myData και ελέγχονται μέσω διασταυρώσεων με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ αυξανόμενος αριθμός καταγγελιών πολιτών μέσω των εφαρμογών της ΑΑΔΕ ενισχύει το πλαίσιο της αυστηρής εποπτείας.

Παράδειγμα πραγματικού περιστατικού στη Ρόδο

Σε απόλυτη εφαρμογή του κεντρικού σχεδιασμού βρίσκεται ήδη ένα επιλεγμένο περιστατικό: γνωστό beach restaurant στη Ρόδο πιάστηκε “αποσυνδεμένο” από την ταμειακή του μηχανή.

Πρόκειται για επιχείρηση που -παρά τη φωτεινή και πολυσύχναστη τοποθεσία της δεν εξέδιδε αποδείξεις για την ενοικίαση ομπρελοκαθισμάτων και δεν είχε συνδέσει την ταμειακή συσκευή με POS. Το αποτέλεσμα: άμεσο κλείσιμο της επιχείρησης για 2 ημέρες, πρόστιμο 10.500 € και περαιτέρω έλεγχοι για το φορολογικό της παρελθόν.

Τι σημαίνουν όλα αυτά

Οι έλεγχοι δεν γίνονται τυχαία — είναι στοχευμένοι και τεκμηριωμένοι μέσω ψηφιακών δεδομένων.

Οι επιχειρήσεις δεν έχουν “κρυψώνες” ακόμη και σε πυκνοκατοικημένα τουριστικά σημεία.

Η τεχνολογία και τυχόν καταγγελίες από πολίτες χρησιμοποιούνται συνδυαστικά για αποτελεσματική πρόληψη και έλεγχο.

Ο τουριστικός κόσμος πρέπει να έχει αυξημένη επαγρύπνηση στην τήρηση κανόνων και διαφάνειας.

Τα επόμενα 24ωρα θα έχουμε εικόνα της έκτασης των ελέγχων και των αποτελεσμάτων τους. Καλό θα ήταν οι τουριστικές επιχειρήσεις να δείξουν πραγματικό ενδιαφέρον όχι μόνο για τους πελάτες τους, αλλά και για την ανοιχτή και νόμιμη λειτουργία τους.

