Εμπρηστικός μηχανισμός Δροσιά: Το αποτύπωμα Αλβανού κακοποιού που «μίλησε»

Οι Αρχές αναζητούν τον συνεργό του

Τελευταία Νέα
14.08.25 , 23:53 Κατανυκτικές εικόνες στους εορτασμούς για τη Μεγαλόχαρη
14.08.25 , 23:27 «Ράμπο» της Εφορίας σε beach bars και πανηγύρια
14.08.25 , 22:47 Μπάλα: Προσαγωγές μετά την αναζωπύρωση φωτιάς στην Πάτρα
14.08.25 , 22:26 Καιρός: Ηλιοφάνεια και περιορισμένοι άνεμοι τον Δεκαπενταύγουστο!
14.08.25 , 21:49 Εμπρηστικός μηχανισμός Δροσιά: Το αποτύπωμα Αλβανού κακοποιού που «μίλησε»
14.08.25 , 21:39 Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη αντίδραση του τραγουδιστή μετά την εισαγωγή του
14.08.25 , 21:15 Ο Κωνσταντίνος Αργυρός «σαρώνει»: Στην κορυφή το «Αχ Καρδιά Μου»
14.08.25 , 21:13 Στικούδη: Βούτηξε στα παγωμένα νερά του Αχέροντα με εντυπωσιακό μπικίνι
14.08.25 , 21:08 Δεκαπενταύγουστος: Μαζική έξοδος για τα νησιά- Ουρές στο λιμάνι του Πειραιά
14.08.25 , 20:37 «Ντροπή, κάψατε την Πάτρα»: Ένταση και αποδοκιμασίες στα δικαστήρια
14.08.25 , 20:08 Σταύρος Θεοδωράκης: Κάνει SUP στην Ιθάκη και «τρελαίνει» το Instagram
14.08.25 , 19:29 Άνοιξε ξανά η Περιμετρική Πατρών μετά τη μεγάλη πυρκαγιά
14.08.25 , 18:59 Γιώργος Μαζωνάκης: Όταν είχε περάσει 9 μέρες στο ψυχιατρείο της Πεντέλης
14.08.25 , 18:46 BMW iX3: Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος
14.08.25 , 18:10 Πάτρα: Στα δικαστήρια οι συλληφθέντες για τις πυρκαγιές
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πριν λίγες μέρες η γειτονιά της Δροσιάς βρέθηκε στο επίκεντρο μιας ανησυχητικής υπόθεσης όταν εντοπίστηκε ένας εμπρηστικός μηχανισμός στην οδό 1ης Μαΐου. 

Ο μηχανισμός, που αποτελείται από δύο γκαζάκια, ένα ρεσώ, ένα μικρό κεράκι και ένα μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό, εντοπίστηκε τυχαία από έναν περαστικό, ο οποίος ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία και την πυροσβεστική.

Εμπρηστικός μηχανισμός Δροσιά: Το αποτύπωμα Αλβανού κακοποιού που «μίλησε»

«Αρχικά, έγινε προσαγωγή ενός υπόπτου, που ωστόσο δεν είχε καμία σχέση με την υπόθεση. Ωστόσο, η ανάλυση του μηχανισμού στα εγκληματολογικά εργαστήρια αποκάλυψε ένα σημαντικό στοιχείο: βρέθηκε αποτύπωμα που ανήκει σε έναν άνδρα αλβανικής καταγωγής με ποινικό παρελθόν», είπε ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Μπούσιος.

Δροσιά: Άνδρας βγήκε από το δάσος με εμπρηστικό μηχανισμό

«Το περίεργο είναι ότι ο συγκεκριμένος άνδρας βρίσκεται ήδη φυλακισμένος εδώ και τρεις μήνες για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Αυτό δημιουργεί νέα ερωτήματα για τις αρχές, που πλέον εξετάζουν το ενδεχόμενο το αποτύπωμα να μην σχετίζεται άμεσα με τη σημερινή τοποθέτηση του μηχανισμού, αλλά να προέρχεται από κάποιο παλιότερο άγγιγμα του αντικειμένου», πρόσθεσε στο αποκλειστικό ρεπορτάζ του Star.

Παράλληλα, η έρευνα στρέφεται στην αναζήτηση συνεργού ή ακόμα και τρίτου προσώπου, που ενδεχομένως έφτιαξε και εγκατέστησε τον εμπρηστικό μηχανισμό στην περιοχή.

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ
 |
ΦΩΤΙΑ
 |
ΕΜΠΡΗΣΤΕΣ
 |
ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
 |
ΔΡΟΣΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top