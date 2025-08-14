Εμπρηστικός μηχανισμός Δροσιά: Το αποτύπωμα Αλβανού κακοποιού που «μίλησε»

Πριν λίγες μέρες η γειτονιά της Δροσιάς βρέθηκε στο επίκεντρο μιας ανησυχητικής υπόθεσης όταν εντοπίστηκε ένας εμπρηστικός μηχανισμός στην οδό 1ης Μαΐου.

Ο μηχανισμός, που αποτελείται από δύο γκαζάκια, ένα ρεσώ, ένα μικρό κεράκι και ένα μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό, εντοπίστηκε τυχαία από έναν περαστικό, ο οποίος ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία και την πυροσβεστική.

«Αρχικά, έγινε προσαγωγή ενός υπόπτου, που ωστόσο δεν είχε καμία σχέση με την υπόθεση. Ωστόσο, η ανάλυση του μηχανισμού στα εγκληματολογικά εργαστήρια αποκάλυψε ένα σημαντικό στοιχείο: βρέθηκε αποτύπωμα που ανήκει σε έναν άνδρα αλβανικής καταγωγής με ποινικό παρελθόν», είπε ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Μπούσιος.

«Το περίεργο είναι ότι ο συγκεκριμένος άνδρας βρίσκεται ήδη φυλακισμένος εδώ και τρεις μήνες για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Αυτό δημιουργεί νέα ερωτήματα για τις αρχές, που πλέον εξετάζουν το ενδεχόμενο το αποτύπωμα να μην σχετίζεται άμεσα με τη σημερινή τοποθέτηση του μηχανισμού, αλλά να προέρχεται από κάποιο παλιότερο άγγιγμα του αντικειμένου», πρόσθεσε στο αποκλειστικό ρεπορτάζ του Star.

Παράλληλα, η έρευνα στρέφεται στην αναζήτηση συνεργού ή ακόμα και τρίτου προσώπου, που ενδεχομένως έφτιαξε και εγκατέστησε τον εμπρηστικό μηχανισμό στην περιοχή.

