Στικούδη: Βούτηξε στα παγωμένα νερά του Αχέροντα με εντυπωσιακό μπικίνι

Η Κατερίνα Στικούδη παρά τις δύο εγκυμονύσες παραμένει fit με τους θαυμαστές της να αναρωτιούνται ποιο είναι το μυστικό της αψεγάδιαστης σιλουέτας της. 

Σαγηνευτική η Κατερίνα Στικούδη: Παίζει πιάνο με αποκαλυπτικό φόρεμα

Το βράδυ της Πέμπτης 14/8 η τραγουδίστρια και μητέρα δύο παιδιών πόσταρε ένα βίντεο στα stories της από την εξόρμησή της στις μαγευτικές πηγές του Αχέροντα.

Κατερίνα Στικούδη: Ο σέξι χορός με μπικίνι σε βραδινή εμφάνιση

Η Κατερίνα Στκούδη δεν καταλαβαίνει από κρύο!

Σε αυτό τη βλέπουμε να βουτά στα παγωμένα και κρυστάλλινα νερά του ποταμού φορώντας ένα εντυπωσιακό μπλε μαγιο, που αναδείκνυε το καλογυμνασμένο σώμα της.

Η Κατερίνα Στικούδη που ξέρει πάντα να κάνει τη διαφορά, επέλεξε έναν εναλλακτικό προορισμό στην καρδιά της φύσης για να απολαύσει τις καλοκαρινές της βουτιές μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Η ίδια περνάει ένα υπέροχο καλοκαίρι με  τον σύζυγό της, Βαγγέλη Σερίφη και τους γιους της, Βύρωνα και Νικόλα, που είναι η απόλυτη προτεραιότητά της. 

Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΙΚΟΥΔΗ
