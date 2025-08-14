Στικούδη: Βούτηξε στα παγωμένα νερά του Αχέροντα με εντυπωσιακό μπικίνι

Η Κατερίνα Στικούδη παρά τις δύο εγκυμονύσες παραμένει fit με τους θαυμαστές της να αναρωτιούνται ποιο είναι το μυστικό της αψεγάδιαστης σιλουέτας της.
Το βράδυ της Πέμπτης 14/8 η τραγουδίστρια και μητέρα δύο παιδιών πόσταρε ένα βίντεο στα stories της από την εξόρμησή της στις μαγευτικές πηγές του Αχέροντα.
Σε αυτό τη βλέπουμε να βουτά στα παγωμένα και κρυστάλλινα νερά του ποταμού φορώντας ένα εντυπωσιακό μπλε μαγιο, που αναδείκνυε το καλογυμνασμένο σώμα της.
Η Κατερίνα Στικούδη που ξέρει πάντα να κάνει τη διαφορά, επέλεξε έναν εναλλακτικό προορισμό στην καρδιά της φύσης για να απολαύσει τις καλοκαρινές της βουτιές μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα.
Η ίδια περνάει ένα υπέροχο καλοκαίρι με τον σύζυγό της, Βαγγέλη Σερίφη και τους γιους της, Βύρωνα και Νικόλα, που είναι η απόλυτη προτεραιότητά της.