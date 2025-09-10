Μαρία Κορινθίου: «Στον Γιώργο με γοητεύουν πολλά. Είναι αρσενικό»

Όσα αποκάλυψε για τον νέο της σύντροφο και τον έρωτα που ήρθε αναπάντεχα

Μαρία Κορινθίου: Όσα είχε πει στην Ιωάννα Μαλέσκου και την εκπομπή Καλοκαιρινό Ραντεβού του ΟΡΕΝ για τη νέα της σχέση μετά το διαζύγιο, Ιούλιος 2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έναν χρόνο μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου της με τον Γιάννη Αϊβάζη, η ανανεωμένη και ερωτευμένη Μαρία Κορινθίου μιλά για τη νέα της σχέση και τον έρωτα που ήρθε στη ζωή της ενώ δεν το περίμενε. 

Μαρία Κορινθίου/ πηγή φωτογραφίας περιοδικό ΟΚ!

Μαρία Κορινθίου/ πηγή φωτογραφίας περιοδικό ΟΚ!

Με τον Γιώργο Καραθανάση, αντιπρόεδρο της εταιρείας μπαχαρικών «Ήλιος», είναι ζευγάρι από το περασμένο Πάσχα, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ!.

Μαρία Κορινθίου: Ποιος είναι ο νέος σύντροφός της, Γιώργος Καραθανάσης

«Δεν αναζητούσα μια νέα σχέση. Ήταν κάτι απρόβλεπτο. Ήρθε από κει που δεν το περίμενα», εξομολογήθηκε. Όσα για τα στοιχεία που τη γοήτευσαν σε εκείνον είναι πολλά. «Η αυθεντικότητά του, η κτητικότητά του, είναι αρσενικό. Δύσκολα ένας άνδρας μπορεί να είναι δίπλα μου. Κι αυτό επειδή είμαι πολύ δυναμική, απαιτητική, ισχυρογνώμων και πατάω γερά στα πόδια μου. Είναι στοιχεία που δεν τα αποδέχονται εύκολα οι άντρες. Οπότε για να είναι ένας άνθρωπος δίπλα μου , πρέπει να είναι πιο δυνατός από μένα σε όλα αυτά», είπε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, τόνισε πως δεν είδε το διαζύγιό της ως προσωπική αποτυχία. «Αυτό είναι ένα κάκιστο στερεότυπο και για μια γυναίκα αλλά και για έναν άνδρα. Προσωπική αποτυχία είναι να κάτσεις κάπου συμβατικά. Να στερείς τη λαχτάρα από την ψυχή σου και την πολύτιμη ζωή σου για το τι θα πει ο κόσμος. Τα πράγματα στη ζωή είναι πολύ πιο εύκολα από ό,τι θεωρούμε. Είναι ένα “ναι” κι ένα “όχι”. Το θέμα είναι πόση ψυχική δύναμη έχεις να στηρίξεις το μικρό παιδί που όλοι έχουμε μέσα μας», τόνισε.

Στη δεκαετία των 20 έκλαιγα, στη δεκαετία των 30 ήμουν αγρίμι, έχοντας χάσει όμως τη γαλήνη μου, στη δεκαετία των 40 είμαι οδοστρωτήρας

Η ηθοποιός δήλωσε περήφανη γι’ ό,τι έχει κάνει στον χώρο της υποκριτικής, σημειώνοντας πως είναι μια γυναίκα που τα έχει καταφέρει μόνη της. 

Μαρία Κορινθίου/ πηγή φωτογραφίας περιοδικό ΟΚ!

Μαρία Κορινθίου/ πηγή φωτογραφίας περιοδικό ΟΚ!

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως βίωσε σεξουαλική παρενόχληση στο επαγγελματικό της περιβάλλον, την οποία αντιμετώπισε με ψυχραιμία και θάρρος. «Ήμουν ένα κορίτσι, 23 χρόνων τότε, ερχόμενη από την Αμερική μετά τις σπουδές μου και μεγαλωμένη μέσα σ’ ένα προστατευμένο περιβάλλον […]. Ήμουν πάρα πολύ ψύχραιμη, η καρδιά μου μόνο ήξερε πόσο δυνατά χτυπούσε εκείνη τη στιγμή. Αλλά είπα δυο κουβέντες σαν λέαινα κι έφυγα. Με απειλές ότι από δω και στο εξής δε θα κάνω τίποτα σε αυτόν τον χώρο. Και η τελευταία μου ατάκα ήταν: “αυτό θα το δούμε”», περιέγραψε. 

Μαρία Κορινθίου/ πηγή φωτογραφίας περιοδικό ΟΚ!

Μαρία Κορινθίου/ πηγή φωτογραφίας περιοδικό ΟΚ!

Τέλος, αναφέρθηκε στην αμφισβήτηση που έχει εισπράξει ως ηθοποιός. «Ερχόμενη από την Αμερική, σπουδαγμένη ηθοποιός, προσπάθησαν να με υποβιβάσουν. Έμεναν στην εξωτερική εμφάνιση, στη μεσογειακή εικόνα μου, στο εξωστρεφές ταμπεραμέντο μου και στο εκτόπισμα, στη φωτιά που έχω, το οποίο ενοχλεί. Επιδίωκαν να με ρίχνουν με κάθε τρόπο […]. Εκεί που πρέπει να μιλήσουν, σιωπούν. Όπως όταν έπαιξα στη θεατρική μεταφορά του κινηματογραφικού μιούζικαλ “Γοργόνες και μάγκες” κι έγινε χαμός με την ερμηνεία μου και τη δυναμική που είχα πάνω στη σκηνή, αλλά καταπιάνονταν με το αν το κουστούμι μου ήταν το ίδιο με της Μάρθας Καραγιάννη. Σιωπούν και για τις ερμηνείες μου στο θεατρικό ανέβασμα του Τζόρνταν. Ήρθαν άνθρωποι της Επιδαύρου και μου είπαν : “είσαι τραγωδός”. Σιωπούν για όλα αυτά».

«Ένα από τα αποφθέγματα που ακολουθώ στη ζωή μου είναι ότι όταν πετάς πέτρες στη βασίλισσα, τις πιάνει και τις χτίζει κάστρο της. Δεν αφήνει ούτε να τη χτυπήσουν, ούτε να πέσουν κάτω», κατέληξε.

MΑΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΖΗΣ
 |
ΣΧΕΣΗ
 |
ΝΕΟΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ
