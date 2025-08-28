Αντωνά για τη νέα σύντροφο Αϊβάζη: «Είναι 35 ετών και πολύ εντυπωσιακή»

«Τα παιδιά είναι μαζί από τον Μάϊο», είπε

28.08.25 , 13:28 Αντωνά για τη νέα σύντροφο Αϊβάζη: «Είναι 35 ετών και πολύ εντυπωσιακή»
Η Μαρία Αντωνά για τη νέα σχέση του Γιάννη Αϊβάζη: «Η Άννα Μαρία είναι 35 ετών και είναι πολύ εντυπωσιακή»/ Καλοκαίρι Παρέα
Πριν λίγες ώρες κυκλοφόρησε η είδηση πως ο Γιάννης Αϊβάζης είναι σε νέα σχέση το τελευταίο διάστημα. Ο ηθοποιός, μετά το διαζύγιό του με τη Μαρία Κορινθίου φέρεται να διατηρεί δεσμό με γοητευτική επιχειρηματία, ιδιοκτήτρια ξενοδοχείων στη Σαντορίνη, σύμφωνα με δημοσίευμα της Huffington Post.

Η είδηση σχολιάστηκε το πρωί της Πέμπτης 28 Αυγούστου από την εκπομπή, Καλοκαίρι Παρέα, με τη Μαρία Αντωνά να επιβεβαιώνει το ειδύλλιο.

Γιάννης Αϊβάζης: Σε σχέση με γοητευτική επιχειρηματία, μετά το διαζύγιό του

«Η σχέση προσδιορίζεται ήδη ένα τετράμηνο. Τα παιδιά είναι μαζί από τον Μάϊο και προφανώς τώρα βρήκαμε κάποια φωτογραφία ώστε να μπορέσουμε να το ταυτίσουμε. Το ξέρω και αυτό. Η Άννα Μαρία είναι 35 ετών και είναι πολύ εντυπωσιακή», είπε αρχικά η Μαρία Αντωνά.

«Όταν έχεις ένα παιδί και θέλεις να είσαι σωστός, και το ξέρεις ότι ανά πάσα στιγμή μία σχέση σου θα δημοσιοποιηθεί, θέλεις έναν ιδιαίτερο χειρισμό. Να ξέρεις ότι είσαι σίγουρος γι’ αυτή τη σχέση και δεν είναι κάτι πιο περιστασιακό ή εφήμερο. Εγώ στην Τήνο, πάντως, τον είδα τον Γιάννη μόνο του», πρόσθεσε για να εξηγήσει τον λόγο που κρατά κρυφή τη σχέση του ο ηθοποιός.

 

