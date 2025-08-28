Γιάννης Αϊβάζης: Σε σχέση με γοητευτική επιχειρηματία, μετά το διαζύγιό του

Δημοσίευμα θέλει τον ηθοποιό με νέα σύντροφο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.08.25 , 14:29 Φωτιά τώρα στη Λάιστα Ζαγορίου
28.08.25 , 14:16 Κουτσελίνη: Το άλμπουμ των οικογενειακών διακοπών σε Νέα Υόρκη - Λας Βέγκας
28.08.25 , 14:15 «Όταν Φοράω Στολή Είμαι σε Αποστολή»: Νέα καμπάνια για τους σκύλους οδηγούς
28.08.25 , 13:28 Αντωνά για τη νέα σύντροφο Αϊβάζη: «Είναι 35 ετών και πολύ εντυπωσιακή»
28.08.25 , 13:25 Μεγάλη ρωσική επίθεση στο Κίεβο με νεκρούς - Χτυπήθηκε κτίριο της ΕΕ
28.08.25 , 13:17 Η Λατινοπούλου μιλά για το τροχαίο: «Η ζώνη μας έσωσε»
28.08.25 , 12:45 Απινιδωτές σε Μετρό και ταξί
28.08.25 , 12:25 «Οι καλοί και οι κακοί πειρατές» για 2η χρονιά στο Θέατρο Αλκμήνη
28.08.25 , 12:24 Καμίνια: Συνελήφθη η αδερφή του 5χρονου που ήταν μόνος σε μπαλκόνι
28.08.25 , 12:03 Pirelli: Φτάνει τα 500 Grand Prix
28.08.25 , 11:41 Γιάννης Αϊβάζης: Σε σχέση με γοητευτική επιχειρηματία, μετά το διαζύγιό του
28.08.25 , 11:39 Στάθης Μαντζώρος: Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο τις τελευταίες εβδομάδες
28.08.25 , 11:35 Χαλάει ο καιρός: Ψυχρή λίμνη φέρνει βροχές το Σαββατοκύριακο
28.08.25 , 11:20 Αγρίνιο: «Έσκασε» γκαζάκι σε διαμέρισμα - Στο νοσοκομείο δύο κοριτσάκια
28.08.25 , 11:05 Ολυμπιακός: Διπλή μεταγραφή από NBA!
Πότε έρχεται στην Ελλάδα το νέο Audi Q3 - Που κατασκευάζεται
Γιάννης Αϊβάζης: Σε σχέση με γοητευτική επιχειρηματία, μετά το διαζύγιό του
Αντωνά για τη νέα σύντροφο Αϊβάζη: «Είναι 35 ετών και πολύ εντυπωσιακή»
Ελληνίδα τραγουδίστρια: «Είχα τρεις αποβολές-Την πρώτη δεν την πήρα σοβαρά»
Κούρκουλου: Οι οικογενειακές φωτογραφίες και η ευχάριστη ανακοίνωση
Βίκυ Καγιά: Τα super glam looks στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας
Αμαλία Κωστοπούλου: Πρόβα νυφικού με τη μητέρα της στη Νέα Υόρκη
Στάθης Μαντζώρος: Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο τις τελευταίες εβδομάδες
Έτοιμη για κόμμα η Καρυστιανού; Συγκέντρωση στη ΔΕΘ για τα Τέμπη
Μαντόνα: Το εντυπωσιακό πάρτι για τα 13α γενέθλια των διδύμων κοριτσιών της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η καλημέρα του Γιάννη Αϊβάζη μετά τις δηλώσεις Κορινθίου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ερωτευμένο ξανά φαίνεται πως θέλουν τα δημοσιεύματα τον Γιάννη Αϊβάζη, μετά το διαζύγιο από τη Μαρία Κορινθίου, με την οποία έχουν μαζί ένα 17χρονο κορίτσι, την Ισμήνη,

αιβαζης

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Huffington Post, ο γνωστός ηθοποιός βρίσκεται σε σχέση με όμορφη, ξανθιά, ιδιοκτήτρια ξενοδοχείων στη Σαντορίνη. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το ζευγάρι είναι μαζί από τα μέσα της Άνοιξης κι αυτός είναι ο λόγος που ο Γιάννης Αϊβάζης πέρασε σχεδόν όλο το καλοκαίρι στο νησί των Κυκλάδων.

«Η σχέση τους είναι σοβαρή. Μάλιστα η Άννα Μαρία έχει δημοσιεύσει τρυφερές τους φωτογραφίες στο ιδιωτικό προφίλ που διατηρεί στο Instagram. Εκείνη έχει έρθει κοντά με τη 17χρονη κόρη του, Ισμήνη, που έκανε έναν μήνα διακοπές μαζί τους στη Σαντορίνη, ενώ εκείνος έχει ήδη γνωρίσει τις δυο μικρές της κόρες από τον πρώτο της γάμο», δηλώνει πηγή κοντά στον ηθοποιό.

Ο γνωστός ηθοποιός δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση. 

Σε νέα σχέση και η Μαρία Κορινθίου

Μια νέα αρχή φαίνεται πως κάνει και η Μαρία Κορινθίου στην προσωπική της ζωή μετά τον χωρισμό της από τον Γιάννη Αϊβάζη. Η ηθοποιός παραδέχτηκε δημόσια πως βρίσκεται σε νέα σχέση και μάλιστα είναι πιο ερωτευμένη από ποτέ.

Η αποκάλυψη έγινε το πρωί της Πέμπτης 17 Ιουλίου, μέσα από την εκπομπή «Καλοκαιρινό Ραντεβού», όπου η Μαρία Κορινθίου εμφανίστηκε λαμπερή και ανανεωμένη.

Με ειλικρίνεια και χαμόγελο, η ηθοποιός δήλωσε: «Τον έχω ανοίξει τον κύκλο του έρωτα, είμαι σε σχέση. Είμαι καλά. Δε θα ήμουν σε σχέση αν δεν ήμουν καλά. Αυτός που έχω απέναντί μου πρέπει να είναι πιο δυνατός από εμένα, να είναι έτσι όπως εγώ το έχω στο μυαλό μου, στις δικές μου απαιτήσεις».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΖΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top