Γιάννης Αϊβάζης: Σε σχέση με γοητευτική επιχειρηματία, μετά το διαζύγιό του

Ερωτευμένο ξανά φαίνεται πως θέλουν τα δημοσιεύματα τον Γιάννη Αϊβάζη, μετά το διαζύγιο από τη Μαρία Κορινθίου, με την οποία έχουν μαζί ένα 17χρονο κορίτσι, την Ισμήνη,

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Huffington Post, ο γνωστός ηθοποιός βρίσκεται σε σχέση με όμορφη, ξανθιά, ιδιοκτήτρια ξενοδοχείων στη Σαντορίνη. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το ζευγάρι είναι μαζί από τα μέσα της Άνοιξης κι αυτός είναι ο λόγος που ο Γιάννης Αϊβάζης πέρασε σχεδόν όλο το καλοκαίρι στο νησί των Κυκλάδων.

«Η σχέση τους είναι σοβαρή. Μάλιστα η Άννα Μαρία έχει δημοσιεύσει τρυφερές τους φωτογραφίες στο ιδιωτικό προφίλ που διατηρεί στο Instagram. Εκείνη έχει έρθει κοντά με τη 17χρονη κόρη του, Ισμήνη, που έκανε έναν μήνα διακοπές μαζί τους στη Σαντορίνη, ενώ εκείνος έχει ήδη γνωρίσει τις δυο μικρές της κόρες από τον πρώτο της γάμο», δηλώνει πηγή κοντά στον ηθοποιό.

Ο γνωστός ηθοποιός δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση.

Σε νέα σχέση και η Μαρία Κορινθίου

Μια νέα αρχή φαίνεται πως κάνει και η Μαρία Κορινθίου στην προσωπική της ζωή μετά τον χωρισμό της από τον Γιάννη Αϊβάζη. Η ηθοποιός παραδέχτηκε δημόσια πως βρίσκεται σε νέα σχέση και μάλιστα είναι πιο ερωτευμένη από ποτέ.

Η αποκάλυψη έγινε το πρωί της Πέμπτης 17 Ιουλίου, μέσα από την εκπομπή «Καλοκαιρινό Ραντεβού», όπου η Μαρία Κορινθίου εμφανίστηκε λαμπερή και ανανεωμένη.

Με ειλικρίνεια και χαμόγελο, η ηθοποιός δήλωσε: «Τον έχω ανοίξει τον κύκλο του έρωτα, είμαι σε σχέση. Είμαι καλά. Δε θα ήμουν σε σχέση αν δεν ήμουν καλά. Αυτός που έχω απέναντί μου πρέπει να είναι πιο δυνατός από εμένα, να είναι έτσι όπως εγώ το έχω στο μυαλό μου, στις δικές μου απαιτήσεις».