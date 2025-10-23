Μαρία Σολωμού: «Έχω αρκετό καιρό τώρα που το παλεύω πάρα πολύ»

Τι είπε η ηθοποιός για τη «μάχη» με το άγχος

Η Μαρία Σολωμού με τον χαρακτηριστικό αυθορμητισμό και την ειλικρίνειά της, αναφέρθηκε τόσο στη νέα της καλλιτεχνική πρόκληση όσο και σε πιο προσωπικά ζητήματα, όπως η ψυχική της υγεία.

«Έχω αγχώδη διαταραχή – το παλεύω και φροντίζω γι’ αυτό»

Η Μαρία Σολωμού, που δε διστάζει ποτέ να μιλήσει ανοιχτά για όσα βιώνει, αποκάλυψε στην εκπομπή Buongiorno ότι πάσχει από αγχώδη διαταραχή, τονίζοντας ότι δίνει καθημερινά τη δική της «μάχη» με το άγχος.

Μαρία Σολωμού: Γιόρτασε τα γενέθλιά της με σπάνιες παιδικές φωτογραφίες

«Έχω αγχώδη διαταραχή, δε διαχειρίζομαι καθόλου το άγχος μου και φροντίζω γι’ αυτό. Έχω αρκετό καιρό τώρα που το παλεύω πάρα πολύ», εξομολογήθηκε η ηθοποιός, στέλνοντας ένα μήνυμα ειλικρίνειας και ευαισθησίας σε όσους αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες.

 

Επιστροφή στη σκηνή με… αβυσσαλέο ντεκολτέ και άφθονο χιούμορ

Η γνωστή ηθοποιός επιστρέφει στο θέατρο μέσα από την πολυαναμενόμενη παράσταση «Η Οικογένεια Addams», σε σκηνοθεσία Νίκου Μουτσινά. Μιλώντας για τον ρόλο της, αποκάλυψε με χιούμορ ότι το look της παραμένει πιστό στην εκκεντρικότητα του θρυλικού χαρακτήρα: «Και πριν από 10 χρόνια, αυτή η περούκα φορέθηκε. Αυτό το αβυσσαλέο ντεκολτέ θα το διατηρήσουμε. Παίζω με τον αιώνιο σύζυγό μου, τον Νίκο Μουτσινά», ανέφερε γελώντας, δείχνοντας την άνεση και τη χημεία που υπάρχει μεταξύ των δύο καλλιτεχνών.

Μαρία Σολωμού: «Ο Νίκος Μουτσινάς είναι ο αιώνιος σύζυγός μου»

Η συνεργασία της με τον Μουτσινά θεωρείται ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θεατρικά project της σεζόν, καθώς οι δυο τους έχουν ξανασυνεργαστεί με μεγάλη επιτυχία στο παρελθόν, ενώ οι θαυμαστές τους περιμένουν με ανυπομονησία να τους δουν ξανά μαζί στη σκηνή.

 

 

Η σχέση της με την τηλεόραση και η «μη επαγγελματική» παρουσίαση

Παράλληλα, η Μαρία Σολωμού αναφέρθηκε και στην εμπλοκή της με την τηλεόραση, ξεκαθαρίζοντας ότι δε θεωρεί πως κάνει «επιστροφή» στη μικρή οθόνη με την παρουσίαση: «Δε θεωρώ επιστροφή στην τηλεόραση την παρουσίαση, γιατί δεν είναι η δουλειά μου κι εγώ το κάνω για το κέφι μου. Δεν το κάνω επαγγελματικά. Είπα πάω να δοκιμάσω που έχω σαν τρέλα, να κάνω μία συζήτηση, όπως θα την έκανα στον καναπέ μου. Δεν είμαι δημοσιογράφος κι ούτε φιλοδοξώ. Ηθοποιός είμαι, δεν καμώνομαι κάτι άλλο. Το κάνω για χαρά».

