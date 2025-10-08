Μαρία Σολωμού: «Ο Νίκος Μουτσινάς είναι ο αιώνιος σύζυγός μου»

Όσα είπε η ηθοποιός από την πρεμιέρα της παράστασής της

Μαρία Σολωμού: «Ο Νίκος Μουτσινάς είναι ο αιώνιος σύζυγός μου»
Δείτε όσα είπε η Μαρία Σολωμού στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με αφορμή την πρεμιέρα της παράστασής της Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α. η Μαρία Σολωμού μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star και τη Λένα Ζημάλη

Μαρία Σολωμού: «Ο Νίκος Μουτσινάς είναι ο αιώνιος σύζυγός μου»

Η ηθοποιός αρχικά μίλησε για το απίστευτο άγχος που αισθάνεται σε κάθε της θεατρική πρεμιέρα. Στην ερώτηση για τη μελλοντική της συνεργασία με τον Νίκο Μουτσινά στην παράσταση Οικογένεια Άνταμς, είπε: «Ο Νίκος Μουτσινάς είναι ο αιώνιος σύζυγός μου. Μόλις φύγει η Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α. από το κεφάλι μου, θα αρχίσω να μιλάω για τους Άνταμς». Στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι δε θα συνεργαζόταν τηλεοπτικά με τον Νίκο Μουτσινά.

Μαρία Σολωμού: Γιόρτασε τα γενέθλιά της με σπάνιες παιδικές φωτογραφίες

Της έγινε πρόταση για την εκπομπή The View του OPEN; «Η συζήτηση αυτή έχει γίνει από πρόπερσι. Πέρυσι την έχω κάνει. Με είχαν πάρει δηλαδή γι' αυτό. Κι εξήγησα πάρα πολύ ευγενικά ότι "Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά εγώ αυτό, τότε είχα ακόμη το podcast που κάνω στο podcast μου, δεν το πάω στην τηλεόραση". Είχα το, όσα ξέρει η Μαρία, δεν βλέπω τον λόγο να απαντάω στις τηλεφωνικές. Δε μου ταιριάζει. Το έχω σε podcast, το είχα, άσχετα που σταμάτησα, δεν έχει σημασία που το έκοψα και αυτό έκλεισε ο κύκλος του».

Μαρία Σολωμού: «Ο Νίκος Μουτσινάς είναι ο αιώνιος σύζυγός μου»

«Δε θα ξαναδούμε το Μαρία τη νύχτα τηλεοπτικά. Θεωρώ ότι ήταν τεράστιο λάθος», είπε σε σχέση με τη μεταφορά της εκπομπής της από το YouTube στην τηλεόραση. «Δεν το βλέπω ως επαγγελματική κίνηση. Το βλέπω περνάω καλά. Άμα δεν περνάω κάπου καλά και νιώθω ότι αυτά που θέλω δε μου τα δίνεις, γιατί να ξανάρθω; Θα το κάνω όπως το ξέρω εγώ να το κάνω. Απλά τώρα που έχω πάρα πολλή δουλειά, μέχρι να ανέβει η παράσταση κτλ. Λίγο έμεινε πίσω όλο αυτό το πράγμα, το ξέρω και θα τρέξω τώρα να καλύψω το χρόνο», πρόσθεσε.

Η Μαρία Σολωμού κι ο Νίκος Μουτσινάς στη σκηνή της Βερβερίτσας

Η Μαρία Σολωμού κι ο Νίκος Μουτσινάς στη σκηνή της Βερβερίτσας /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Θυμίζουμε ότι η Μαρία Σολωμού κι ο Νίκος Μουτσινάς συνεργάστηκαν στην κωμωδία Βερβερίτσα που έγραψε και σκηνοθέτησε ο Νίκος Μουτσινάς. Η παράσταση ανέβηκε στο Θέατρο Βρετάνια το 2019 με τον Μουτσινά και τη Σολωμού στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ως παντρεμένο ζευγάρι. Η Σολωμού αποχώρησε μετά την πρώτη σεζόν. 

Μαρία Σολωμού: «Μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε να κόψω τις κόκες»

Θα πρωταγωνιστήσουν ξανά μαζί, υποδυόμενοι τους εκκεντρικούς συζύγους Gomez (Νίκος Μουτσινάς) και Morticia (Μαρία Σολωμού) στο μιούζικαλ Οικογένεια Άνταμς που αναμένεται να ανέβει στο Θέατρο Βέμπο τον Ιανουάριο του 2026.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

