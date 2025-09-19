Νικολαΐδης: Η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση μετά τον θάνατο της συντρόφου του

Δείτε απόσπασμα από την πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση του Ντέμη Νικολαϊδη έναν μήνα μετά τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαϊδου.

Ξανά στα πόδια του προσπαθεί να σταθεί ο Ντέμης Νικολαΐδης μετά τον θάνατο της συντρόφου του Αλεξάνδρας Νικολαΐδου. Η άτυχη γυναίκα έφυγε από τη ζωή μετά από γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο για δυο περίπου χρόνια.

Ντέμης Νικολαΐδης- Αλεξάνδρα Νικολαΐδου

Όπως εξήγησε άτομα που βρίσκονταν κοντά στο ζευγάρι, ο Ντέμης Νικολαΐδης δεν έφυγε από το πλάι της Αλεξάνδρας μέχρι το τελευταίο λεπτό της ζωής της. Στην κηδεία της ο πρώην ποδοσφαιριστής ήταν καταβεβλημένος. Παρόλα αυτά δεν προχώρησε σε καμία δημόσια δήλωση και αναφορά στα Μέσα για το τραγικό συμβάν.

Πλέον, ο Ντέμης Νικολαΐδης στην προσπάθειά του να βρει τα πατήματά του, επέστρεψε με την αθλητική εκπομπή Builid Up που παρουσιάζουν μαζί με τον Μιχάλη Τσόχο στο athletiko.gr. Ωστόσο, δεν προέβη σε καμία αναφορά στην απώλεια της αγαπημένης του.