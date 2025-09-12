Ντέμης Νικολαΐδης: Η πρώτη του εμφάνιση μετά τον θάνατο της συντρόφου του

Περίπου τρεις εβδομάδες μετά τον θάνατο της συντρόφου του Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, ο Ντέμης Νικολαΐδης έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση.

Συγκεκριμένα, ο παλαίμαχος της ΑΕΚ ήταν καλεσμένος σε ραδιοφωνικό σταθμό και η παραγωγός, Mαρία Ζαφειράτου, δημοσίευσε στο Instagram μια selfie μαζί του. «Πες μου πως ξεκινάει καλά η μέρα σου, χωρίς να μου πεις πως ξεκινάει καλά η μέρα σου» έγραψε στη φωτογραφία τους.

Η ανάρτηση:

Αυτή είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τον Ντέμη Νικολαΐδη μετά την απώλεια της 41χρονης αγαπημένης του, η οποία έχασε τη δύσκολη μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 23 Αυγούστου, έχοντας στο πλευρό της τον Ντέμη Νικολαΐδη.

Ντέμης Νικολαΐδης: Η πρώτη του εμφάνιση μετά τον θάνατο της συντρόφου του

Παράλληλα και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας δημοσίευσε ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου ποζάρει δίπλα στον Ντέμη Νικολαΐδη, γράφοντας πάνω στη φωτογραφία «Καλοί είμαστε».

To instastory του Τσουβέλα:

Ντέμης Νικολαΐδης: Η πρώτη του εμφάνιση μετά τον θάνατο της συντρόφου του

ΝΤΕΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
