Κώστας Τσουρός: Η αιφνίδια ανακοίνωση στο Instagram – «Καλή συνέχεια»

Το απόγευμα της Τρίτης 14 Απριλίου, ο Κώστας Τσουρός αιφνιδίασε τους followers του στο Instagram με νέα του ανακοίνωση.
Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής του ΣΚΑΪ, αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής του την Τρίτη, έγραψε σε insta story του: «Κλείνω τον λογαριασμό μου στο ινσταγκραμ. Καλή συνέχεια», χωρίς να περνάει σε λεπτομέρειες.
Την ανάρτηση αυτή συνόδευσε το τραγούδι του Γιάννη Πάριου Στην Πάρο και στη Νάξο, αφού ο Κώστας Τσουρός πέρασε το φετινό Πάσχα στο νησί της Νάξου με φίλους, ενώ στην παρέα του βρέθηκε και η Ναταλία Αργυράκη.
Είναι γνωστό από τις πρώτες εβδομάδες της τρέχουσας τηλεοπτικής σεζόν, τα κακά νούμερα τηλεθέασης έχουν δημιουργήσει μία πολύ δύσκολή κατάσταση για τον δημοσιογράφο/παρουσιαστή και τους συνεργάτες του με το κανάλι του Φαλήρου.
Κώστας Τσουρός: Η μειωμένη διάρκεια της εκπομπής του κι η ενημέρωση
Μετά από πολλές αλλαγές και μείωση της ώρας του Το 'χουμε!, η εκπομπή παραμένει στον «αέρα» με το μέλλον της, ωστόσο να μην είναι ευοίωνο.
Θυμίζουμε ότι το συμβόλαιο του Κώστα Τσουρού με τον ΣΚΑΪ λήγει στο τέλος Ιουνίου.