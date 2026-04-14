Κώστας Τσουρός: Η αιφνίδια ανακοίνωση στο Instagram – «Καλή συνέχεια»

Το απόγευμα της Τρίτης 14 Απριλίου, ο Κώστας Τσουρός αιφνιδίασε τους followers του στο Instagram με νέα του ανακοίνωση.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής του ΣΚΑΪ, αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής του την Τρίτη, έγραψε σε insta story του: «Κλείνω τον λογαριασμό μου στο ινσταγκραμ. Καλή συνέχεια», χωρίς να περνάει σε λεπτομέρειες.

Την ανάρτηση αυτή συνόδευσε το τραγούδι του Γιάννη Πάριου Στην Πάρο και στη Νάξο, αφού ο Κώστας Τσουρός πέρασε το φετινό Πάσχα στο νησί της Νάξου με φίλους, ενώ στην παρέα του βρέθηκε και η Ναταλία Αργυράκη.

Είναι γνωστό από τις πρώτες εβδομάδες της τρέχουσας τηλεοπτικής σεζόν, τα κακά νούμερα τηλεθέασης έχουν δημιουργήσει μία πολύ δύσκολή κατάσταση για τον δημοσιογράφο/παρουσιαστή και τους συνεργάτες του με το κανάλι του Φαλήρου.

Μετά από πολλές αλλαγές και μείωση της ώρας του Το 'χουμε!, η εκπομπή παραμένει στον «αέρα» με το μέλλον της, ωστόσο να μην είναι ευοίωνο.

Θυμίζουμε ότι το συμβόλαιο του Κώστα Τσουρού με τον ΣΚΑΪ λήγει στο τέλος Ιουνίου.