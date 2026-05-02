Σε άκρως γιορτινό και λαμπερό mood κύλησε η ημέρα των γενεθλίων για την Κατερίνα Καινούργιου, η οποία έκλεισε τα 41 της χρόνια και το γιόρτασε με τον πιο stylish και συναισθηματικό τρόπο.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος από νωρίς, καθώς το προφίλ της στο Instagram είχε κατακλυστεί από ευχές, καρδιές και μηνύματα αγάπης.

Φίλοι από τον χώρο της showbiz, συνεργάτες αλλά και οι πιστοί της followers δεν σταμάτησαν στιγμή να της στέλνουν τις πιο θερμές ευχές, δημιουργώντας ένα πραγματικό digital party προς τιμήν της.

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής αγκαλιά με την κόρη του, Ξένια - Αλεξάνδρα

Η ίδια είχε επιλέξει να μοιραστεί με το κοινό της στιγμές από την ξεχωριστή αυτή ημέρα, δίνοντας μια πιο προσωπική και τρυφερή νότα στον εορτασμό. Με κομψές εμφανίσεις, χαμόγελα και έντονη συναισθηματική φόρτιση, έδειχνε να απολαμβάνει κάθε λεπτό.

Ξεχωριστή θέση στις αναρτήσεις της είχε το ευχαριστήριο μήνυμα που δημοσίευσε, μέσα από το οποίο εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την αγάπη που δέχτηκε. «Not just a birthday — it’s a whole new chapter… Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τις ΥΠΕΡΟΧΕΣ ευχές σας… σας στέλνω την αγάπη μου και ένα μεγάλο φιλί, απ’ την μικρή μου», έγραψε η ευτυχισμένη μαμά.

Το vibe της ημέρας συνδύαζε glam διάθεση με αυθεντική συγκίνηση, αποτυπώνοντας μια γυναίκα που φαίνεται να διανύει μια από τις πιο όμορφες και ισορροπημένες φάσεις της ζωής της. Άλλωστε, κάθε της εμφάνιση και κάθε της ανάρτηση πρόδιδαν αυτοπεποίθηση, θετική ενέργεια και μια ξεκάθαρη διάθεση για νέα ξεκινήματα.

Το ξέσπασμα της Κατερίνας Καινούργιου



Πριν από μερικές ημέρες κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και απεικόνιζε την Κατερίνα Καινούργιου μαζί με το μωρό της, τον σύντροφό της Παναγιώτη Κουτσουμπή και τον πεθερό της, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της παρουσιάστριας.

Η ίδια έσπευσε να ξεκαθαρίσει δημόσια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ότι πρόκειται για ψευδές και παραπλανητικό υλικό, τονίζοντας πως δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και θέτοντας σαφή όρια γύρω από την προσωπική της ζωή και την οικογένειά της.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της: «Είναι τρομακτικό το πόσο εύκολα μπορούν να φτιάξουν μια “ζωή” για σένα χωρίς εσένα. Αυτό δεν είναι δικό μου παιδί. Δεν είναι καν πραγματικό!!! είναι όλο AI !!!»

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να ξεκαθαρίσει κατηγορηματικά τη στάση της απέναντι στη δημοσιοποίηση εικόνων που αφορούν το παιδί της, σημειώνοντας: «Δεν έχω σκοπό να δείξω ποτέ ΔΗΜΟΣΙΑ το πρόσωπο του παιδιού μου!!!»

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εικόνα δημιουργήθηκε χωρίς τη συναίνεσή της, χρησιμοποιώντας τα πρόσωπα τόσο της ίδιας όσο και μελών της οικογένειάς της: «Η εικόνα αυτή είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και δημιουργήθηκε χωρίς τη συναίνεσή μου, με χρήση του προσώπου μου κ συγγενών μου!!!»

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά, αναφέροντας: «Επιφυλάσσομαι ρητά παντός νόμιμου δικαιώματός μου!»