Μέδουσες: Eπανεμφανίστηκαν στις ελληνικές θάλασσες- «Στρατιές» στον Ευβοϊκό

Πού οφείλεται το φαινόμενο - Ανησυχία σε κατοίκους και επιχειρηματίες

02.05.26 , 14:33 Θεσσαλονίκη: Μαθητής έσωσε γυναίκα από πνιγμό - Εφάρμοσε τη λαβή Χάιμλιχ
02.05.26 , 13:51 Έτσι γιόρτασε η showbiz την Πρωτομαγιά: Δεν πτοήθηκαν από τον άστατο καιρό
02.05.26 , 13:42 Κρήτη: Η κατάσταση υγείας του 4χρονου- Η ράτσα του σκύλου που του επιτέθηκε
02.05.26 , 13:00 «12 Δυνατοί (12 Strong)»: Δείτε την ταινία online έως και τις 8/5
02.05.26 , 12:30 Στεφανία Γουλιώτη: Το viral «πέσιμο» της ηθοποιού
02.05.26 , 12:22 Φωτιά Ίλιον: Αυτοψία Star στα διαμερίσματα - Τα πάντα έχουν γίνει στάχτη
02.05.26 , 12:09 Κατερίνα Καινούργιου: Glam γενέθλια για την ευτυχισμένη μαμά!
02.05.26 , 11:40 Μέδουσες: Eπανεμφανίστηκαν στις ελληνικές θάλασσες- «Στρατιές» στον Ευβοϊκό
02.05.26 , 11:28 LINGO: Ο Νίκος Μουτσινάς σε ξεκαρδιστικές μάχες λέξεων
02.05.26 , 10:52 Stars System: Ποια ζώδια ευνοούνται περισσότερο τον Μάιο
02.05.26 , 10:44 Κοινωνικός Τουρισμός: Λήγει η προθεσμία- Βήμα βήμα πώς να κάνετε αίτηση
02.05.26 , 10:28 BMW Motorrad: Γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας των BMW RS
02.05.26 , 09:26 Καιρός Σαββατοκύριακου: Βοριάδες, βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες
02.05.26 , 09:11 Η Καίτη Γαρμπή σε ηλικία 19 χρόνων, με κατάξανθα μαλλιά!
02.05.26 , 09:05 BYD: Δείτε πόσα αυτοκίνητα πούλησε το Α’ τρίμηνο του 2026
Stars System: Ποια ζώδια ευνοούνται περισσότερο τον Μάιο
Συντάξεις Ιουνίου: Νωρίτερα θα πληρωθούν πάλι οι συνταξιούχοι
Άση Μπήλιου: Καλό μήνα με Πανσέληνο: Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο;
Φάνης Μπότσης: Ποιος είναι ο σύντροφος & μελλοντικός σύζυγος της Δ. Μπάρκα
Παπαδημητρίου- Γεροντιδάκης: Βόλτα χέρι- χέρι στη Γλυφάδα
MasterChef 2026: Είχε τη χειρότερη προσπάθεια κι αποχώρησε!
Η Καίτη Γαρμπή σε ηλικία 19 χρόνων, με κατάξανθα μαλλιά!
Κρήτη: Η κατάσταση υγείας του 4χρονου- Η ράτσα του σκύλου που του επιτέθηκε
Κοινωνικός Τουρισμός: Λήγει η προθεσμία- Βήμα βήμα πώς να κάνετε αίτηση
Κατερίνα Καινούργιου: Glam γενέθλια για την ευτυχισμένη μαμά!
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Το ρεπορτάζ της Μαρίας Αλεβιζοπούλου για την επανεμφάνιση μεδουσών στον Ευβοϊκό Κόλπο
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι μέδουσες επανεμφανίστηκαν στον Ευβοϊκό κόλπο, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και επιχειρηματίες.
  • Κοπάδια μεδουσών καταγράφηκαν από τα Πολιτικά έως τη Δάφνη, δυσκολεύοντας την πρόσβαση στη θάλασσα.
  • Η περσινή έξαρση είχε σοβαρές επιπτώσεις στην τουριστική σεζόν, με επισκέπτες να φοβούνται να κολυμπήσουν.
  • Η ανάπτυξή τους σχετίζεται με τη θερμοκρασία του νερού και την έλλειψη θηρευτών.
  • Η Περιφέρεια προγραμματίζει την τοποθέτηση διχτύων για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Οι μέδουσες επέστρεψαν στις ελληνικές θάλασσες, με τις πρώτες καταγραφές να σημειώνονται στον Ευβοϊκό κόλπο. Κοπάδια ολόκληρα απαθανατίστηκαν να περνούν ανοικτά των ακτών από τα Πολιτικά ως τη Δάφνη, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. 

Επιχειρηματίες της περιοχής ανησυχούν με την πιθανότητα να επαναληφθεί η περσινή έξαρση του φαινομένου, που  «γονάτισε» την καλοκαιρινή σεζόν, όπως είπαν στη Μαρία Αλεβιζοπούλου και το Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Kάτοικος της Εύβοιας διασχίζοντας μια απόσταση 5 ναυτικών μιλίων από την ακτή των Πολιτικών ως τον παραθαλάσσιο οικισμό της Δάφνης κατέγραψε με το κινητό του ατελείωτες στρατιές μεδουσών, στο γαλάζιο της θάλασσας. 

«Βλέπουμε πάλι αρκετές τσούχτρες έτσι σαν κοπάδι να έρχονται. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο να μην μπορείς να  μπεις στη θάλασσα», είπε κάτοικος.

Είναι η δεύτερη χρονιά που κοπάδια ολόκληρα των θαλάσσιων οργανισμών, κατακλύζουν τον Ευβοϊκό κόλπο, κάνοντας δύσκολη τη ζωή παραθεριστών και ντόπιων. Οι επισκέπτες φοβούνται να βάλουν το πόδι τους στο νερό και οι επιχειρηματίες αγωνιούν μήπως ξαναζήσουν την περσινή μαζική κατάληψη των ακτών από τις μέδουσες, η οποία κράτησε όλο το καλοκαίρι. 

«Υπάρχει ανησυχία γενικότερα, γιατί δεν μπορεί κάποιος να προσεγγίσει αμέριμνος την παραλία. Ας πούμε, αν είναι μια οικογένεια μπορεί τα παιδιά να μη θέλουν ή να φοβούνται οι γονείς και να μην πάει καθόλου η οικογένεια για μπάνιο», σημείωσε επιχειρηματίας της περιοχής. 

«Είχαμε μία έξαρση πάλι του φαινομένου τις προηγούμενες μέρες. Οι μέδουσες δυστυχώς ή ευτυχώς μετακινούνται με τον κυματισμό ή με τα ρεύματα. Δεν είναι ένα φαινόμενο που θα εξαλειφθεί  άμεσα. Αν δηλαδή δεν παύσει η υπεραλίευση και ξαφνικά κρυώσουν τα νερά θα έχουμε, θεωρώ θα έχουμε το ίδιο φαινόμενο και φέτος», εξήγησε ο Παναγιώτης Γαλιάνος, επιχειρηματίας της περιοχής.

Η θερμοκρασία του νερού τις βοηθά να αναπτυχθούν - Λίγοι οι μεγάλοι θηρευτές που τρέφονται με μέδουσες

Σύμφωνα με τον Καθηγητή στο Τμήμα Γεωπονίας- Ιχθυολογίας Παν. Θεσσαλίας, Δημήτρη Κλαουδάτο, η παρουσία των μεδουσών είναι «πολυπαραγοντικό φαινόμενο». 

«Εξαρτάται από τη θερμοκρασία του νερού. Συνήθως στον Ευβοϊκό είναι 17 βαθμοί Κελσίου. Είναι θερμοκρασία που τις βοηθά να αναπτυχθούν. Επίσης, μεγάλοι θηρευτές που μπορεί να τραφούν με αυτές τις μέδουσες υπάρχουν ολοένα σε μικρότερη συχνότητα», εξήγησε.  

«Από την πλευρά τη δική μας έχουμε προβλέψει και μέσω της Περιφέρειας για την τοποθέτηση διχτύων για την αντιμετώπιση του φαινομένου στην περιοχή», πρόσθεσε ο Δήμαρχος Διρφύων Μεσσαπίων, Αντώνης Σπυρόπουλος.
 

