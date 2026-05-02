Οι μέδουσες επέστρεψαν στις ελληνικές θάλασσες, με τις πρώτες καταγραφές να σημειώνονται στον Ευβοϊκό κόλπο. Κοπάδια ολόκληρα απαθανατίστηκαν να περνούν ανοικτά των ακτών από τα Πολιτικά ως τη Δάφνη, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Επιχειρηματίες της περιοχής ανησυχούν με την πιθανότητα να επαναληφθεί η περσινή έξαρση του φαινομένου, που «γονάτισε» την καλοκαιρινή σεζόν, όπως είπαν στη Μαρία Αλεβιζοπούλου και το Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Kάτοικος της Εύβοιας διασχίζοντας μια απόσταση 5 ναυτικών μιλίων από την ακτή των Πολιτικών ως τον παραθαλάσσιο οικισμό της Δάφνης κατέγραψε με το κινητό του ατελείωτες στρατιές μεδουσών, στο γαλάζιο της θάλασσας.

«Βλέπουμε πάλι αρκετές τσούχτρες έτσι σαν κοπάδι να έρχονται. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο να μην μπορείς να μπεις στη θάλασσα», είπε κάτοικος.

Είναι η δεύτερη χρονιά που κοπάδια ολόκληρα των θαλάσσιων οργανισμών, κατακλύζουν τον Ευβοϊκό κόλπο, κάνοντας δύσκολη τη ζωή παραθεριστών και ντόπιων. Οι επισκέπτες φοβούνται να βάλουν το πόδι τους στο νερό και οι επιχειρηματίες αγωνιούν μήπως ξαναζήσουν την περσινή μαζική κατάληψη των ακτών από τις μέδουσες, η οποία κράτησε όλο το καλοκαίρι.

«Υπάρχει ανησυχία γενικότερα, γιατί δεν μπορεί κάποιος να προσεγγίσει αμέριμνος την παραλία. Ας πούμε, αν είναι μια οικογένεια μπορεί τα παιδιά να μη θέλουν ή να φοβούνται οι γονείς και να μην πάει καθόλου η οικογένεια για μπάνιο», σημείωσε επιχειρηματίας της περιοχής.

«Είχαμε μία έξαρση πάλι του φαινομένου τις προηγούμενες μέρες. Οι μέδουσες δυστυχώς ή ευτυχώς μετακινούνται με τον κυματισμό ή με τα ρεύματα. Δεν είναι ένα φαινόμενο που θα εξαλειφθεί άμεσα. Αν δηλαδή δεν παύσει η υπεραλίευση και ξαφνικά κρυώσουν τα νερά θα έχουμε, θεωρώ θα έχουμε το ίδιο φαινόμενο και φέτος», εξήγησε ο Παναγιώτης Γαλιάνος, επιχειρηματίας της περιοχής.

Η θερμοκρασία του νερού τις βοηθά να αναπτυχθούν - Λίγοι οι μεγάλοι θηρευτές που τρέφονται με μέδουσες

Σύμφωνα με τον Καθηγητή στο Τμήμα Γεωπονίας- Ιχθυολογίας Παν. Θεσσαλίας, Δημήτρη Κλαουδάτο, η παρουσία των μεδουσών είναι «πολυπαραγοντικό φαινόμενο».

«Εξαρτάται από τη θερμοκρασία του νερού. Συνήθως στον Ευβοϊκό είναι 17 βαθμοί Κελσίου. Είναι θερμοκρασία που τις βοηθά να αναπτυχθούν. Επίσης, μεγάλοι θηρευτές που μπορεί να τραφούν με αυτές τις μέδουσες υπάρχουν ολοένα σε μικρότερη συχνότητα», εξήγησε.

«Από την πλευρά τη δική μας έχουμε προβλέψει και μέσω της Περιφέρειας για την τοποθέτηση διχτύων για την αντιμετώπιση του φαινομένου στην περιοχή», πρόσθεσε ο Δήμαρχος Διρφύων Μεσσαπίων, Αντώνης Σπυρόπουλος.

