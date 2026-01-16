Σέρρες - Μητέρα 17χρονου: «O Άγγελος μαρτύρησε σαν τον Χριστό»

Πρώτη Δημοσίευση: 16.01.26, 16:16
Σέρρες: Συγκλονίζει η μητέρα του 17χρονου: «O Άγγελος μαρτύρησε σαν τον Χριστό»/ Αλήθειες με τη Ζήνα
Συγκλονίζει η μητέρα του 17χρονου Άγγελου από τις Σέρρες, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη. 

Σέρρες: Συγκλονίζει ο πατέρας του Άγγελου - «Το παιδί μου έφυγε μαρτυρικά»

«Προσπαθώ να ζήσω το πένθος μου. Τηλεόραση έχω δει ελάχιστα, λίγες πληροφορίες έχω, από τα παιδιά μου κυρίως. Με τυραννούν οι σκέψεις. Ο Άγγελος ήταν ένα παιδί δυνατό, ευγενικό, καλό, σωστός άνδρας με πολλούς φίλους. Πάντα ήταν με φίλους. Μαθητής Γ’ λυκείου με τα φροντιστήρια του, έκανε ιδιαίτερα για να έχω κι εγώ συνεργασία με τους καθηγητές. Αλλά ο Άγγελος έφυγε κι έφυγε πολύ μικρός», είπε η μητέρα του άτυχου 17χρονου στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Μαρτύρησε σαν τον Χριστό. Τον γονάτισαν μπροστά στην κεντρική εκκλησία των Σερρών και τον χτυπούσαν. Κάντε το εικόνα όλες οι μάνες

«Και ο καλός μου δεν υπερασπίστηκε ούτε τον εαυτό του. Μπορούσε, μπορούσε το ξέρω. Δεν ήταν αδύναμος. Σήμερα τρελαίνομαι. “Γιατί παιδί μου δεν αμύνθηκες; Γιατί δεν υπερασπίστηκες τον εαυτό σου; Πόσο καλή μάνα ήμουν τελικά; Γίνε καλός, φύγε από κακό, αλλά ο αγώνας άνισος. Ένιωσε φόβο; Ξέρεις τι είναι ο φόβος; Είχε απέναντι όλη την ανεπάρκεια της πολιτείας, αλλά εγώ δεν τον προετοίμασα γι’ αυτά», συνέχισε. 

Σέρρες - Μητέρα 17χρονου: «O Άγγελος μαρτύρησε σαν τον Χριστό»

«Λένε “παιδιά” τους δολοφόνους. Χωρίς αρχές, μόνο με μίσος. Πού τόσο μίσος; Από ένα μήνυμα για μια κοπέλα; Πού είναι ο σεβασμός; Ποιος τα μεγάλωσε; Ποιος τα καθοδήγησε; Ποια οικογένεια; Δεν υπήρχε οικογένεια. Πού είναι η υπηρεσία; Φταίνε όλοι, να απολογηθούν όλοι, να πληρώσουν όλοι. Όχι με δάκρυα, τα δάκρυα αφήστε τα σε μένα», διερωτήθηκε στη συνέχεια. 

Σέρρες δολοφονία: Η Ιατροδικαστική Για Τον 17χρονο - Video

Στην πορεία, κάλεσε τα παιδιά να μιλήσουν αλλά και τις μητέρες να μην κρύβουν τα παιδιά τους. «Μιλήστε παιδιά, ξέρετε. Υπήρξαν πολλά παιδιά. Διαφοροποιηθείτε», «Μαμάδες, υποστηρίξτε τα παιδιά σας. Μην τα κρύβετε. Πρέπει να μιλήσουν. Διαφοροποιηθείτε, παιδιά», είπε.

Αναφορικά με το ότι οι φίλοι του που τον οδήγησαν στο σπίτι, δεν τον ανέβασαν ή το γεγονός ότι κανείς δε χώρισε τους δύο ανήλικους πάνω στον καβγά, η μητέρα του 17χρονου επισήμανε ότι δε θα ρίξει ευθύνες στους φίλους του παιδιού της, «στη μνήμη του Άγγελου, γιατί τους φίλους του τους υπεραγαπούσε».

Μητέρα 17χρονου Σέρρες: «To κορμί του ήταν πεταμένο. Δεν πιστεύω ότι πονώντας έφτασε στον ακάλυπτο μέσα στο σκοτάδι για να ξεψυχήσει εκεί»

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή της για τη στιγμή που βρήκε με την κόρη της το άψυχο σώμα του Άγγελου στον ακάλυπτο

Σέρρες - Μητέρα 17χρονου: «O Άγγελος μαρτύρησε σαν τον Χριστό»

«Τον Άγγελο τον βρήκαμε με την κόρη μου, μετά από συνεργασία με μια μαμά ενός φίλου, ότι ο Άγγελος χτυπήθηκε αρκετά. Οραματίστηκα με τα χέρια στο κεφάλι, σαν μαμά, λίγα μέτρα μακριά από την οικοδομή μας τι θα μπορούσε να έκανε ένα παιδί που πονάει. Μπήκαμε με την κόρη μου σε όλες τις πυλωτές της γειτονιάς, μήπως αν κάπου αιμορραγούσε, ζήτησε βοήθεια ή έμεινε σε μια γωνίτσα μόνος του. Στην οικοδομή μας είχαμε κατέβει κι άλλες φορές, από την αρχή που τον ψάχναμε.  Δε σκεφτήκαμε ποτέ να ανοίξουμε την πόρτα και να δούμε στον ακάλυπτο. Εκεί δεν πίστευα ποτέ ότι θα πήγαινε ο Άγγελος. Μαμά του είμαι. Εγώ τον γέννησα. Σε καμία περίπτωση», περιέγραψε.

Δολοφονία Σέρρες: «Του έριξα γονατιά ανάμεσα στα φρύδια – Δεν τον σκότωσα»

«Το να είναι τόσο χτυπημένος, να διασχίσει όλο αυτό, να φτάσει μέχρι το σπίτι, όλη αυτή την αποθήκη μας μέσα στο σκοτάδι, να ανοίξει τη σιδερένια την πόρτα, να βγει στην παγωνιά, πονώντας, και να ξεψυχήσει εκεί. Τι να σου πω… δεν το πιστεύω», τόνισε.

«Τα παιδιά φοβούνται. Εγώ αυτό ξέρω. Πιστεύω ότι τα παιδιά είδαν. Τα παιδιά δεν ήταν ένας εκεί που τον χτύπησαν. Ο Άγγελος δεν ήταν χάρτινος. Δεν υπέκυψε σε δέκα κλωτσιές που δεν ήταν καν κλωτσιές από αυτά που μου είπαν εκ των υστέρων. Δεν ήταν χάρτινος. Ο Άγγελος ήταν δυνατός. Δεν υπέκυψε εκεί ο Άγγελος. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Άγγελος πήγε και κατέληξε μόνος του», κατέληξε.

Για τη δολοφονία του Άγγελου έχει προφυλακιστεί ένας 16χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι τον χτύπησε με το γόνατο στο κεφάλι, αλλά δεν πιστεύει πως τον σκότωσε. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν το σενάριο ο 17χρονος να έπεσε θύμα και δεύτερου ξυλοδαρμού.

