Τραγωδία στη Χίο: Μαχαίρωσε και σκότωσε τον ανιψιό του μετά από καβγά

Συνελήφθη ο 51χρονος δράστης

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 51χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον ανιψιό του στη Χίο μετά από καβγά.
  • Ο καβγάς προκλήθηκε για άγνωστη αιτία μεταξύ των δύο ανδρών.
  • Ο 31χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στην κοιλιά και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χίου.
  • Παρά τις ιατρικές προσπάθειες, ο 31χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.
  • Ο 51χρονος συνελήφθη από την αστυνομία και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Οικογενειακή τραγωδία στη Χίο, όπου 51χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον ανιψιό του μετά από τσακωμό.  

Σύμφωνα με το politischios.gr, οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Κατά τη διάρκεια του καβγά, ο 51χρονος φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά τον 31χρονο στην κοιλιά με αιχμηρό αντικείμενο. 

Ο 31χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Χίου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του. 

Μετά το περιστατικό, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Χίου, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, εντόπισαν και συνέλαβαν τον 51χρονο, o oποίος αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.  

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