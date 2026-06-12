Οικογενειακή τραγωδία στη Χίο, όπου 51χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον ανιψιό του μετά από τσακωμό.
Σύμφωνα με το politischios.gr, οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Κατά τη διάρκεια του καβγά, ο 51χρονος φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά τον 31χρονο στην κοιλιά με αιχμηρό αντικείμενο.
Ο 31χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Χίου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.
Μετά το περιστατικό, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Χίου, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, εντόπισαν και συνέλαβαν τον 51χρονο, o oποίος αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.