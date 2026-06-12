Η Continental ανακηρύχθηκε για ακόμη μία χρονιά Η Continental σημείωσε εξαιρετική επίδοση στις φετινές ανεξάρτητες ευρωπαϊκές δοκιμές θερινών ελαστικών, κατακτώντας 13 πρώτες θέσεις και 19 συνολικά παρουσίες στο βάθρο σε 24 αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν από κορυφαία μέσα ενημέρωσης του αυτοκινήτου και οργανισμούς αυτοκίνησης. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την ικανότητα της εταιρείας να διακρίνεται σταθερά στην κορυφή, σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών ελαστικών και συνθηκών δοκιμών.



Σε πολλαπλές δοκιμές, τα ελαστικά της Continental συγκαταλέχθηκαν μεταξύ των κορυφαίων επιλογών, ιδιαίτερα σε κρίσιμους τομείς όπως το φρενάρισμα, η πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα και η συνολική ισορροπία στην οδική συμπεριφορά. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο απόδοσης σε διαφορετικές κατηγορίες οχημάτων, με έμφαση στη βιωσιμότητα και στο ultra-high-performance. Παράλληλα, επιβεβαιώνουν τη φιλοδοξία της Continental να παραμείνει σημείο αναφοράς στην κατηγορία των κατασκευαστών premium ελαστικών.

Τα ελαστικά που ξεχώρισαν



Πολλά προϊόντα της Continental συνέβαλαν στα φετινά αποτελέσματα:

⦁ Το PremiumContact 7 αναδείχθηκε συνολικός νικητής στη δοκιμή θερινών UHP ελαστικών του περιοδικού Auto Zeitung, λαμβάνοντας κορυφαίες βαθμολογίες για την ισορροπημένη απόδοσή του τόσο σε βρεγμένο όσο και σε στεγνό οδόστρωμα.

Το SportContact 7 κατέκτησε την πρώτη θέση στη δοκιμή UHP ελαστικών του Auto Bild sportscars, χάρη στην εξαιρετική ακρίβεια χειρισμού και τις μικρότερες αποστάσεις φρεναρίσματος.

⦁ Το UltraContact NXT κατέλαβε επίσης κορυφαία θέση στη θερινή δοκιμή της AvD, αποδεικνύοντας ότι τα ελαστικά με προσανατολισμό στη βιωσιμότητα μπορούν να προσφέρουν κορυφαίες επιδόσεις στους σημαντικούς τομείς ασφάλειας.

Σταθερά υψηλό επίπεδο απόδοσης



Σε όλες τις δοκιμές προέκυψε ένα κοινό συμπέρασμα: εξαιρετική απόδοση στο φρενάρισμα, υψηλά επίπεδα πρόσφυσης σε βρεγμένο οδόστρωμα και άριστα ισορροπημένη οδική συμπεριφορά. Τα χαρακτηριστικά αυτά αναδείχθηκαν επανειλημμένα από τους ανεξάρτητους αξιολογητές και επιβεβαιώνουν τη διαχρονική προσήλωση της Continental στην ασφάλεια και τις επιδόσεις.

