Νέα Υόρκη: Μπήκαν σε φέρετρα για τις ανάγκες Halloween πάρτι στο Σόχο!

Ορισμένοι κατέφθασαν με... νεκροφόρα

04.11.25 , 17:07 Νέα Υόρκη: Μπήκαν σε φέρετρα για τις ανάγκες Halloween πάρτι στο Σόχο!
Πηγή: Πληροφορίες: Δημήτρης Σουλτογιάννης
Στο Σόχο του Μανχάταν, εκεί όπου οι γραμμές ανάμεσα στην τέχνη, τη μόδα και την πρόκληση συχνά «θολώνουν», πραγματοποιήθηκε ένα από τα πιο Halloween πάρτι της χρονιάς. Θέμα της βραδιάς; Ο θάνατος — και οι καλεσμένοι το πήραν… πολύ στα σοβαρά.

Από νωρίς, οι δρόμοι γύρω από το κτίριο όπου φιλοξενήθηκε το event γέμισαν με φιγούρες που θα ταίριαζαν περισσότερο σε σκοτεινό παραμύθι. Ορισμένοι κατέφτασαν με… νεκροφόρα, κρατώντας φτυάρια και φορώντας στολές νεκροθαφτών, ενώ άλλοι προτίμησαν πιο συμβολικές εμφανίσεις, με έντονο μακιγιάζ και δραματικές σιλουέτες να κλέβουν την παράσταση.

Θεά η Χριστίνα Μπόμπα: Μεταμορφώθηκε σε Milla Jovovich στο Resident Evil!

Νεκροφόρα σε Halloween πάρτυ

Η οικοδέσποινα του πάρτι, γνωστή για τα εκκεντρικά της θεάματα και τα social media happenings της, αποφάσισε να ξεπεράσει τον εαυτό της: έκανε την είσοδό της μέσα σε ένα κανονικό φέρετρο, προτού μετατραπεί το σκηνικό σε μια ανατριχιαστικά θεατρική performance.

Αυτά είναι τα πιο... στοιχειωμένα μέρη στον κόσμο

Νεκροφόρα Νέα Υόρκη

Το “ζωντανό” θέαμα συνέχισε μέσα στη νύχτα με σκοτεινή αισθητική και τα πάντα εμπνευσμένα από τη μακαβριότητα της γιορτής, έκαναν τους καλεσμένους να διασκεδάσουν.

Τα «στοιχειωμένα» σπίτια της Αθήνας - Αστικοί μύθοι και ιστορίες τρόμου

Οικοδέσποινα Halloween πάρτυ

Όπως και να ’χει, το πάρτι του Σόχο απέδειξε για άλλη μια φορά πως η Νέα Υόρκη εξακολουθεί να ζει στον ρυθμό του Halloween κάθε χρόνο τέτοια εποχή! 

 

*Φωτογραφίες & βίντεο: Δημήτρης Σουλτογιάννης 

