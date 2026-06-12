Ανδρέας Βούλγαρης: Σε αναπηρικό καροτσάκι – Τι συνέβη;

Ο Ανδρέας Βούλγαρης, γνωστός από το συγκρότημα Alcatrash ανησύχησε τους διαδικτυακούς του φίλους και φίλες με τη νέα του ανάρτηση στα social media.

Ο ίδιος μοιράστηκε μέσα από το Ιnstagram φωτογραφίες από το νοσοκομείο, όπου εμφανίζεται σε αναπηρικό καροτσάκι. Στη λεζάντα της ανάρτησης εξήγησε πως αντιμετωπίζει πρόβλημα με τον Αχίλλειο τένοντα – τον ισχυρό τένοντα που ενώνει τους μυς της γάμπας με τη φτέρνα – και όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, για ένα διάστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει φυσιολογικά, κάτι που τον έχει αναγκάσει να κινηθεί με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, όπως βλέπουμε και στη φωτογραφία, δε χάνει το χαμόγελό του.

Δίπλα του βρέθηκε και ο αθλητής Brazilian Jiu Jitsu Γιώργος Κατσινόπουλος, ο οποίος τον στηρίζει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Δες την ανάρτηση:

Ο Ανδρέας Βούλγαρης, μάλιστα, δεν δίστασε να αυτοσαρκαστεί, αναρτώντας και πιο χιουμοριστικό story που θύμιζε σκηνές από το «Ευτυχισμένοι μαζί». Tο post με το αναπηρικό καροτσάκι γέμισε γρήγορα με μηνύματα συμπαράστασης και ευχές για γρήγορη ανάρρωση.

Ο Ανδρέας Βούλγαρης είναι σε σχέση με την Κατρίνα Τσάνταλη και μαζί έχουν δημιουργήσει οικογένεια, με έναν υπέροχο γιο.