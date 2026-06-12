Έπεσαν Facebook, Instagram, Messenger

«Έπεσαν» Facebook και Instagram - Προβλήματα και στο Messenger

Tι αναφέρουν χιλιάδες χρήστες

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Προβλήματα στη λειτουργία των Facebook, Instagram και Messenger καταγράφονται από χιλιάδες χρήστες.
  • Οι σελίδες δεν φορτώνουν κανονικά, με δυσλειτουργίες στο newsfeed και στις συνομιλίες.
  • Η πλατφόρμα DownDetector επιβεβαιώνει τις αναφορές για τεχνικά προβλήματα.
  • Οι πρώτες μαζικές αναφορές άρχισαν γύρω στις 16:00 το απόγευμα.
  • Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από τη μητρική εταιρεία για τα αίτια ή την αποκατάσταση.

Προβλήματα στη λειτουργία των Instagram, Facebook και Messenger καταγράφονται τις τελευταίες ώρες, όπως αναφέρουν χιλιάδες χρήστες.

Σύμφωνα με τις αναφορές, οι σελίδες των εφαρμογών δεν φορτώνουν κανονικά, ενώ προβλήματα παρατηρούνται τόσο στο newsfeed του Facebook όσο και στις συνομιλίες μέσω Messenger.

Αντίστοιχες δυσλειτουργίες φαίνεται να αντιμετωπίζει και το Instagram.

Η εικόνα αποτυπώνεται και στην πλατφόρμα DownDetector, η οποία παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τεχνικά προβλήματα και διακοπές λειτουργίας σε ιστοσελίδες και διαδικτυακές υπηρεσίες.

Όπως προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία, οι πρώτες μαζικές αναφορές χρηστών άρχισαν να καταγράφονται περίπου στις 16:00 το απόγευμα, με τα προβλήματα να επηρεάζουν χρήστες σε διάφορες περιοχές.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση από τη μητρική εταιρεία των πλατφορμών σχετικά με τα αίτια της δυσλειτουργίας ή το χρονοδιάγραμμα πλήρους αποκατάστασης των υπηρεσιών.

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