Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με μέλη πρώην γνωστό ποδοσφαιριστή, αστυνομικό και ειδικό φρουρό που φέρεται να διακινούσαν ναρκωτικά σε περιοχές της Αθήνας προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, 10 Ιουνίου 2026, σε περιοχές της Αττικής, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη της, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, μετά από καταγγελία που έγινε, πραγματοποιήθηκε έρευνα η οποία αποκάλυψε την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2026. Τα μέλη της είχαν οργανωμένη δομή και ασχολούνταν με τη διακίνηση ναρκωτικών, κυρίως κοκαΐνης, με στόχο να βγάζουν παράνομα χρήματα.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Αρχηγικό μέλος, σύμφωνα με την Αστυνομία, ήταν 32χρονος, εργαζόμενος σε κέντρα νυχτερινής διασκέδασης της Αττικής, ο οποίος διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της εργασίας του, εκμεταλλευόμενος τη δημοφιλία του ως πρώην επαγγελματίας αθλητής του ποδοσφαίρου.

Επιπλέον, 29χρονος, 50χρονη και 50χρονος, που συνδέονται μεταξύ τους με συγγενικούς δεσμούς, προμήθευαν τον 32χρονο με τις ποσότητες που διακινούσε. Ενεργό ρόλο είχε και 28χρονη, σύντροφος του 32χρονου, η οποία συμμετείχε στη διαδικασία παραλαβής, αποθήκευσης και προετοιμασίας των ναρκωτικών.

Σχετικά με τον συλληφθέντα αστυνομικό, είχε βοηθητικό ρόλο ως μέλος της οργάνωσης, υποβοηθώντας τη δράση της, καθώς, ένεκα των προσωπικών του επαφών με τον 32χρονο, φέρεται να διακινούσε μικροποσότητες ναρκωτικών ή τις διέθετε σε οικείους του.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, για την αποφυγή εντοπισμού τους, χρησιμοποιούσαν αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης, όπως:

επικοινωνία μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, χρησιμοποιώντας κωδικές λέξεις για τις ναρκωτικές ουσίες («γραμμή-ές», «στίχους», «εικοσιπεντάρι», «μαγνήσιο», «έτοιμος για πόλεμο;», «θα ρίξουμε κάστρα, θα πέσουνε Πρίαμοι»),

κίνηση με οχήματα ιδιοκτησίας τους, καθώς και με ενοικιαζόμενα οχήματα ή ταξί, για να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους,

διακίνηση ναρκωτικών εντός των καταστημάτων, σε σημεία με περιορισμένη πρόσβαση ή ορατότητα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας, διακριβώθηκε η συμμετοχή του 28χρονου αστυνομικού και συγγενικού του προσώπου, επίσης αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας, σε 4 ακόμη αξιόποινες πράξεις. Ειδικότερα, κατηγορούνται για μία περίπτωση απάτης από κοινού και κατά περίπτωση δύο υποθέσεις παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και μία δωροληψίας υπαλλήλου.

Όσον αφορά τον ειδικό φρουρό, κατηγορείται για τρεις περιπτώσεις προμήθειας ναρκωτικών για προσωπική χρήση.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και σε οχήματα, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων: 5,8 γραμμάρια κοκαΐνης, 6,1 γραμμάρια κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, σύνεργα χρήσης ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.