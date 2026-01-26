Θεσσαλονίκη: Έσκασε αγωγός νερού και τραυμάτισε εργάτες

Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη όταν έσκασε αγωγός νερού και παρέσυρε τους ανθρώπους που τον τοποθετούσαν. Ένας εργάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αφού τραυματίστηκε πέφτοντας στο έδαφος. Το περιστατικό έχει καταγραφεί σε αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star και κόβει την ανάσα.

Θρήνος για τις νεκρές στη «Βιολάντα» - Η τελευταία τους φωτογραφία

Είναι η στιγμή που ο αγωγός σκάει και ρίχνει στο έδαφος έναν εργάτη στην οδό Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη.

Θεσσαλονίκη: Έσκασε Αγωγός Νερού

Περίοικος καταγράφει τη στιγμή του ατυχήματος χθες, λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα. Το νερό φεύγει με τέτοια πίεση που τινάζεται ένας κάδος απορριμμάτων πολλά μέτρα μακριά.

Οι εργάτες προσπαθούσαν να επισκευάσουν τον σωλήνα, ο οποίος εκσφενδονίστηκε και τους τραυμάτισε.

Ο τραυματισμένος εργάτης προσπαθεί να συρθεί μακριά απο το σημείο.

Ο νεαρός που τράβηξε το βίντεο μίλησε αποκλειστικά στο Star:

«Έσπασε η γωνία του σωλήνα, πέταξε τον έναν κάτω, τον άλλον τον πέταξε μέσα στην τρύπα, χτύπησε έναν άλλον καημένο.  Eγώ φοβόμουν ότι ο άλλος που έπεσε μέσα δε θα ξανάβγαινε με τόσο νερό που πεταγόταν έξω και με την πίεση που υπήρχε. Θαύμα είναι ότι κατάφερε ο άνθρωπος μόνος του κιόλας να τραβηχτεί έξω και να βγει».

Εργατικό ατύχημα στον Πύργο: Επιχειρηματίας καταπλακώθηκε από σίδερα

Τέσσερις εργαζόμενοι της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης τραυματίστηκαν. Ο ένας σοβαρότερα, καθώς υπέστη κάταγμα στο πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. 

Ο πήδακας νερού έφτανε τόσο ψηλά που έβρεχε τη λάμπα ηλεκτροφωτισμού.

Η ποσότητα νερού που διέρρευσε στην γύρω περιοχή ήταν τεράστια και το σημείο αποκλείστηκε μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη. 

 

 


 
 


 

