Δέσποινα Βανδή: «Δε σε κάνει κυρία ούτε η ηλικία, ούτε το ρούχο»

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Τετ α τετ» του Τάσου Τρύφωνος έδωσε η Δέσποινα Βανδή, η οποία θα προβληθεί το ερχόμενο Σάββατο 24/1, στον Alpha Κύπρου.

Στο απόσπασμα της συνέντευξης που δόθηκε στη δημοσιότητα, η δημοφιλής τραγουδίστρια απάντησε σχετικά με τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε για τις στιλιστικές της επιλογές τα τελευταία χρόνια.

«Δε σε κάνει κυρία ούτε η ηλικία, ούτε το ρούχο. Ντύνομαι όπως γουστάρω να ντύνομαι και δε θα απολογηθώ σε κανέναν. Για μένα το γεγονός ότι έγινα μάνα, άλλαξε όλες τις προτεραιότητες της ζωής μου. Δεν είχα ως προτεραιότητα την καριέρα μου», ξεκαθάρισε.

Για τη συναυλία στην Τουρκία, την οποία ακύρωσε εξαιτίας του φόντου στη σκηνή με τον Κεμάλ Ατατούρκ, αποκάλυψε πως δέχτηκε ακόμη και απειλές, σε σημείο να φοβηθεί.

«Ήταν τόπος λατρείας για τον Κεμάλ, οπότε αυτό ήταν ιεροσυλία κατά κάποιο τρόπο για αυτούς που τους είπα ότι δε θα παίξω με φόντο τον Κεμάλ. Είχα πολλές απειλές, φοβόμουν τον πρώτο καιρό να σου πω την αλήθεια», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, αναφέρθηκε στον σύντροφό της, Βασίλη Μπισμπίκη. «Τι είδα στον Βασίλη; Δεν είδα, ένιωσα. Ένιωσα χαρά και τη χρωστούσα στον εαυτό μου αυτή τη χαρά, οπότε είπα να μου τη δώσω», κατέληξε.