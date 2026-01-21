Δέσποινα Βανδή: «Δε σε κάνει κυρία ούτε η ηλικία, ούτε το ρούχο»

Όσα είπε τη συναυλία που ακύρωσε στην Τουρκία & τον Βασίλη Μπισμπίκη

Δέσποινα Βανδή: Απόσπασμα από τη συνέντευξή της στην εκπομπή «Τετ α τετ»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Τετ α τετ» του Τάσου Τρύφωνος έδωσε η Δέσποινα Βανδή, η οποία θα προβληθεί το ερχόμενο Σάββατο 24/1, στον Alpha Κύπρου. 

Δέσποινα Βανδή: «Δε σε κάνει κυρία ούτε η ηλικία, ούτε το ρούχο»

Στο απόσπασμα της συνέντευξης που δόθηκε στη δημοσιότητα, η δημοφιλής τραγουδίστρια απάντησε σχετικά με τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε για τις στιλιστικές της επιλογές τα τελευταία χρόνια.  

«Δε σε κάνει κυρία ούτε η ηλικία, ούτε το ρούχο. Ντύνομαι όπως γουστάρω να ντύνομαι και δε θα απολογηθώ σε κανέναν. Για μένα το γεγονός ότι έγινα μάνα, άλλαξε όλες τις προτεραιότητες της ζωής μου. Δεν είχα ως προτεραιότητα την καριέρα μου», ξεκαθάρισε. 

Σήλια Κριθαριώτη: Απάντησε σε επικριτικό σχόλιo για τα ρούχα της Βανδή

Δέσποινα Βανδή: «Δε σε κάνει κυρία ούτε η ηλικία, ούτε το ρούχο»

Για τη συναυλία στην Τουρκία, την οποία ακύρωσε εξαιτίας του φόντου στη σκηνή με τον Κεμάλ Ατατούρκ, αποκάλυψε πως δέχτηκε ακόμη και απειλές, σε σημείο να φοβηθεί. 

Δέσποινα Βανδή: Ακύρωσε συναυλία στην Τουρκία - «Η κυρία πρέπει να φύγει»

«Ήταν τόπος λατρείας για τον Κεμάλ, οπότε αυτό ήταν ιεροσυλία κατά κάποιο τρόπο για αυτούς που τους είπα ότι δε θα παίξω με φόντο τον Κεμάλ. Είχα πολλές απειλές, φοβόμουν τον πρώτο καιρό να σου πω την αλήθεια», είπε χαρακτηριστικά. 

 

Βανδή - Μπισμπίκης: Ο χορός και το φιλί του ζευγαριού στη Θεσσαλονίκη!

Τέλος, αναφέρθηκε στον σύντροφό της, Βασίλη Μπισμπίκη. «Τι είδα στον Βασίλη; Δεν είδα, ένιωσα. Ένιωσα χαρά και τη χρωστούσα στον εαυτό μου αυτή τη χαρά, οπότε είπα να μου τη δώσω», κατέληξε.  

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
