Μητέρα θύματος Τεμπών: Πρέπει να δώσουμε μάχη στα δικαστήρια, όχι σε κόμμα

Η μητέρα της Κλαούντια Λάτα τοποθετήθηκε σχετικά με το κόμμα Καρυστιανού

Μητέρα θύματος Τεμπών: «Τρία χρόνια μετά κανείς δεν είναι φυλακή και ασχολούμαστε με κόμμα Καρυστιανού» / MEGA
Η μητέρα της 20χρονης Κλαούντιας Λάτα, ενός από τα θύματα του πολύνεκρου δυστυχήματος στα Τέμπη πριν σχεδόν τρία χρόνια, εξέφρασε την έντονη αντίθεσή της στην πρόσφατη πρόταση για ίδρυση πολιτικού κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού. Στην τοποθέτησή της, η Άλμα Λάτα υποστήριξε πως οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στην άσκηση νομικού αγώνα για τη δικαίωση των θυμάτων και όχι στη δημιουργία κομματικής πρωτοβουλίας.

Πολιτικές αναταράξεις από το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

Η κ. Λάτα είπε χαρακτηριστικά: «Τώρα πρέπει να δώσουμε τη μάχη στα δικαστήρια για να δικαιωθούν τα παιδιά μας, όχι σε ένα κόμμα», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αποφασιστική νομική αντιμετώπιση των ευθυνών που αποδίδονται σε κυβερνητικά στελέχη και άλλους εμπλεκόμενους. Η ίδια τόνισε πως είναι λυπηρό ότι πλησιάζουν τρία χρόνια και κανείς δεν είναι στη φυλακή, ενώ υπάρχουν άτομα που φέρονται να φέρουν ευθύνες και εξακολουθούν να παραμένουν ελεύθερα.

Η μητέρα της Κλαούντιας ανέφερε επίσης ότι το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης έχει μετατοπιστεί με το πέρασμα του χρόνου και πως αυτή η αλλαγή προκαλεί ανησυχία, καθώς υποστηρίζει ότι το επίκεντρο πρέπει να είναι η δικαίωση για τα παιδιά που χάθηκαν και όχι οι πολιτικές σκοπιμότητες. Παρά το γεγονός ότι αισθάνεται προσωπικά τον ίδιο πόνο με την Καρυστιανού, πιστεύει πως η τωρινή στιγμή δεν προσφέρεται για πολιτικές πρωτοβουλίες, αλλά για σκληρό αγώνα μέσα από τις αίθουσες των δικαστηρίων.

Ρούτσι: «Έκανα τον αγώνα μου για το παιδί μου, όχι για να μπω σε κόμμα»

Στον ίδιο τόνο, η Λάτα εξέφρασε τον φόβο ότι μια πολιτική κίνηση μπορεί να «αξιοποιηθεί από τρίτους», εστιάζοντας στο γεγονός ότι μια τέτοια επιλογή ενδέχεται να ωφελήσει κυρίως εκείνους που επιδιώκουν προσωπικά ή ιδεολογικά οφέλη και όχι πραγματική δικαίωση για τις οικογένειες των θυμάτων. «Με αυτή την επιλογή, μόνο αυτοί που θέλουν να βολευτούν πίσω από τον πόνο της και αυτοί που θέλουν να μας διαλύσουν θα ωφεληθούν», είπε, εκφράζοντας την ενόχλησή της για πιθανές πιέσεις και επιθέσεις που προκύπτουν από την πολιτική εμπλοκή.

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι δεν θα στήριζε ένα κόμμα που βασίζεται αποκλειστικά στον πόνο των συγγενών των θυμάτων και τόνισε πως οι πολίτες ψηφίζουν με γνώμονα τα καθημερινά τους προβλήματα, όπως την παιδεία, τον αγροτικό τομέα και την κοινωνική ζωή τους — όχι μόνο τα θέματα που συνδέονται με την τραγωδία των Τεμπών.

