Μπριζίτ Μακρόν: «Φοβάται μήπως φουσκώνει το παντελόνι στον καβάλο»

Η δικαστική απόφαση για τους δέκα που κατηγορήθηκαν για διαδικτυακή παρενόχληση στη Μπριζίτ Μακρόν - Βίντεο αρχείου ΕΡΤ

Εξαιρετικά επηρεασμένη φέρεται να είναι η Μπριζίτ Μακρόν από τις φήμες που έχουν πάρει μορφή χιονοστιβάδας, ότι γεννήθηκε άνδρας. Φίλη της αποκάλυψε πως η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας της εξέφρασε τον φόβο της, ότι μπορεί το παντελόνι που φορούσε να… φουσκώσει ανάμεσα στα πόδια της σε δημόσια εμφάνισή της και αυτό να αναζωπυρώσει τις φήμες.

Η δήλωση αυτή, που μεταδόθηκε από τον ραδιοφωνικό σταθμό RTL και δημοσιεύτηκε και στη γερμανική Bild, αποκαλύφθηκε από τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Éric Dupond-Moretti.

Όπως είπε ο πρώην υπουργός, οι «παράλογες αυτές φήμες για το φύλο της Μπριζίτ Μακρόν, έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική της υγεία».

Στις 27 και 28 Οκτωβρίου δικάστηκαν στο Παρίσι δέκα άτομα για τη διαδικτυακή παρενόχληση της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας, με τη διασπορά ψευδών ισχυρισμών ότι είναι τρανσέξουαλ.

Πρόκειται για οχτώ άνδρες και δύο γυναίκες, ηλικίας 41 έως 60 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι ανάρτησαν προσβλητικά σχόλια για το φύλο και τη σεξουαλικότητα της κ. Μακρόν.

Κάποιοι από αυτούς μάλιστα δε δίστασαν να συνδέσουν τη διαφορά ηλικίας που έχει η Μπριζίτ Μακρόν με τον σύζυγό της με την… παιδοφιλία.

Η σύζυγος του Εμανουέλ Μακρόν κατέθεσε μήνυση τον Αύγουστο του 2024 και μετά από έρευνα οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις τον Δεκέμβριο του 2024 και τον Φεβρουάριο του 2025.

Η ίδια η Μπριζί Μακρόν ανέφερε:

«Κάθε φορά που βρίσκομαι στο εξωτερικό, μου μιλούν για αυτή τη φήμη. Δεν υπάρχει σύζυγος αρχηγού κράτους που να μην τη γνωρίζει». Αν και δεν παρέστη στη δίκη, το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι η παρενόχληση έχει προκαλέσει «σοβαρή επιδείνωση της σωματικής και ψυχικής της υγείας».

Η κόρη της, Tiphaine Auzière, κατέθεσε ότι τα εγγόνια της Μπριζίτ Μακρόν έχουν δεχθεί προσβλητικά σχόλια στο σχολείο λόγω των «φρικτών πραγμάτων που λέγονται για εκείνη».

«Αυτό έχει συνέπειες στα παιδιά και τα εγγόνια της. Ακούνε στο σχολείο: “Η γιαγιά σου είναι άνδρας”. Δεν ξέρω πώς να το σταματήσω», είπε.

Οι εισαγγελείς ζήτησαν ποινές φυλάκισης με αναστολή από τρεις έως δώδεκα μήνες και χρηματικά πρόστιμα έως 8.000 ευρώ.

Μπριζίτ Μακρόν: Τι λένε οι κατηγορούμενοι

Μεταξύ των κατηγορουμένων ήταν ο 41χρονος Aurelien Poirson-Atlan, γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «Zoe Sagan», ο οποίος συνδέεται με κύκλους θεωριών συνωμοσίας. Ο άνδρας δήλωσε ότι ο ίδιος είναι το θύμα παρενόχλησης.

Ο 55χρονος Jerome C. υποστήριξε στο δικαστήριο ότι ασκούσε το δικαίωμά του στην «ελευθερία του λόγου» και τη «σάτιρα» όταν δημοσίευε ή αναδημοσίευε σχετικά σχόλια.

Ο 56χρονος Bertrand S. ισχυρίστηκε ότι η δίκη στρέφεται κατά της «ελευθερίας σκέψης» του, κάνοντας λόγο για «βαθύ κράτος των ΜΜΕ».

Στο εδώλιο βρέθηκε και η Delphine J., 51 ετών, αυτοαποκαλούμενη πνευματιστική μέντιουμ με το ψευδώνυμο Amandine Roy, η οποία είχε ήδη αντιμετωπίσει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση από τη Μπριζίτ Μακρόν το 2022.

Το 2021 είχε δημοσιεύσει στο YouTube τετράωρη συνέντευξη με τη Natacha Rey, η οποία ισχυρίστηκε ότι η Μπριζίτ Μακρόν, το γένος Trogneux, ήταν κάποτε άνδρας με το όνομα Jean-Michel Trogneux – το όνομα του αδελφού της.

Οι δύο γυναίκες είχαν υποχρεωθεί να καταβάλουν αποζημίωση στη Μπριζίτ Μακρόν και στον αδελφό της το 2024, ωστόσο η καταδίκη τους ανετράπη στο Εφετείο.

Η Μπριζίτ Μακρόν έχει πλέον προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας.