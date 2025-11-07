GNTM - Sneak Preview: «Ο Έντι προσπαθεί να ρίξει τα δίχτυα του παντού… »

Απόψε στις 21:00 στο Star, το GNTM ταξιδεύει στα ελληνικά βουνά — τουλάχιστον με τη φαντασία! Το νέο επεισόδιο, που το Breakfast@Star παρουσίασε αποκλειστικά το πρωί της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου, φέρνει στο πλατό μια ανατρεπτική φωτογράφιση με… βλαχοπούλες και βοσκούς.

Η δοκιμασία της εβδομάδας μυρίζει... Ελλάδα, αλλά με fashion twist: «Πάνω σε ψιλή ραχούλα κάθεται μια βλαχοπούλα και τη ρόκα της κρατάει…» — μόνο που αυτή τη φορά, οι βλαχοπούλες κρατούν πόζες υψηλής ραπτικής, ενώ οι βοσκοί ποζάρουν σαν αυθεντικά fashion icons.

Η ατμόσφαιρα on set είναι γεμάτη χιούμορ, πειράγματα και απρόοπτα: πρόβατα, κατσίκες, σκορδαλιές και… κουτσουλιές γίνονται μέρος της δράσης, με τα μοντέλα να προσπαθούν να κρατήσουν την ψυχραιμία (και την πόζα) τους!

Οι σχέσεις των παικτών από την άλλη, μέσα στο σπίτι του GNTM, φαίνεται πως γίνονται όλο και πιο περίπλοκες! «Ο Έντι είναι ένα παιδί πολύ σαγηνευτικό. Προσπαθεί να ρίξει τα δίχτυα του παντού…», λέει η Ειρήνη.

Μην το χάσετε — GNTM, απόψε στις 21:00 στο Star.