IQ 160: «Μουρίκη, πρέπει να με ξεχάσεις!» - Δείτε sneak preview

Το Breakfast@Star παρουσίασε το πρωί της Παρασκευής 7/11 ένα αποκλειστικό απόσπασμα από το νέο επεισόδιο του «IQ 160», που θα μεταδοθεί την Κυριακή στις 22:10 στο Star — και οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές.

Η Πηνελόπη Μουρίκη φαίνεται πως έχει παραισθήσεις. «Μουρίκη, πρέπει να φύγεις αμέσως… Χάνεις τις αισθήσεις σου, Μουρίκη. Πρέπει να με ξεχάσεις!» ακούγεται να της λέει με μανία ο Αργύρης Καλατζής.

Δείτε το IQ160

Ο 3ος κύκλος του IQ 160 έκανε πρεμιέρα την Κυριακή 19 Οκτωβρίου και έχουμε ήδη δει πολλά από όσα είχε υποσχεθεί! Εκρηκτικούς κινδύνους, χιούμορ, ανατροπές, αστυνομικό μυστήριο, γέλιο, έρωτες και… ένα μωρό!